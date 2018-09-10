Как украинская автокефалия рассорила РПЦ и Константинополь 8 10.09.2018, 14:54

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Патриарх Кирилл (на фото слева) не добился желаемого на переговорах с Варфоломеем I (справа)

Конфликт разгорается.

Предоставление автокефального статуса Украинской православной церкви (УПЦ), которое готовит Вселенский патриархат, стало предметом резкого обострения в отношениях между Константинополем и Москвой. Последняя грозит разорвать каноническое общение с Константинопольским патриархатом, в то время как отдельным священникам РПЦ уже отказывают в шенгенских визах и въезде в Грецию, где находятся православные святыни.

НВ рассказывает все, что известно на данный момент о разгорающемся конфликте.

Что происходит

C начала сентября Константинопольский патриархат осуществил несколько шагов, демонстрирующих его очевидную готовность вскоре предоставить автокефалию украинскому православию.

2 сентября на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле было принято решение, что она не обязана согласовывать с другими церквями дарование автокефалии. А уже 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов (старших епископов, специальных посланников Константинополя) – в рамках подготовки к предоставлению автокефалии.

При этом Вселенский патриархат, судя по всему, не намерен учитывать возражения Российской православной церкви против права УПЦ на автокефальный статус.

Вселенский патриарх подчеркнул, что современные попытки РПЦ решить украинский церковный вопрос не удались, а значит Россия несет ответственность за ситуацию в Украине

В своей речи на Архиерейском соборе Варфоломей І дал понять, что считает нынешнюю подотчетность УПЦ Российскому патриархату историческим недоразумением. Он отметил, что каноническая зависимость Киева от Константинопольской матери-церкви оставалась постоянной и непрерывной в течение столетий, а в 1686 году Константинополь передал Москве право назначать Киевского митрополита "в результате сильного политического давления и непреодолимых обстоятельств".

Вселенский патриарх также подчеркнул, что современные попытки РПЦ решить украинский церковный вопрос не удались, а значит Россия несет ответственность за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине и не может решать проблему. Поэтому, по словам Варфоломея І, Вселенский Патриархат взял на себя инициативу в этом вопросе - в соответствии со своими полномочиями и ответственностью за епархию Киева.

Попытки Москвы повлиять на решение Вселенского патриарха

31 августа глава Российской православной церкви патриарх Кирилл лично приехал в стамбульскую резиденцию Варфоломея І на переговоры об украинском вопросе. Однако в ходе встречи Константинопольский патриарх лишь подтвердил ему свое решение предоставить автокефалию Украинской церкви и разъяснил российской делегации, что соответствующие процессы в этом вопросе уже начаты.

Впоследствии Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил, что "внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа", однако Вселенский патриархат "не только не услышал" аргументы РПЦ, но и поступил "подло и вероломно".

"Константинопольский Патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на исключительные властные полномочия, каковыми он никогда не обладал", - заявили в РПЦ

Эти заявления Илаирион сделал 8 сентября в эфире телеканала Россия 24 – и, по сути, первым из иерархов РПЦ публично озвучил угрозы Москвы в адрес Константинополя. По его словам, Московский патриархат "разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви". Он также признал, что средства церковной дипломатии в переговорах со Вселенским патриархатом "практически исчерпаны".

Российская православная церковь настаивает на том, что Константинополь не имел права единолично, без согласования с Москвой, принимать решение об автокефалии для Украины; что УПЦ Московского патриархата не просила об обособлении; а также что Вселенский патриархат провоцирует церковный "раскол" в православии из-за украинского вопроса.

Из-за этого РПЦ обвинила Константинополь в "грубейшем попрании церковных канонов". Об этом говорится в заявлении Священного Синода РПЦ, которое было обнародовано 8 сентября после назначения в Киев двух экзархов Константинопольского патриархата - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

"Константинопольский Патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал, - говорится в заявлении РПЦ. - Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия".

При этом в РПЦ заявили, что возлагают лично на Варфоломея I "всю полноту ответственности за данные антиканонические деяния" и пригрозили "ответными действиями Московского Патриархата в самое ближайшее время".

В окружении Варфоломея I заявили, что он не намерен реагировать на угрозы РПЦ / Фото ЕРА

6 сентября в интервью ВВС Украина замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россия в последние месяцы задействовала "все рычаги", чтобы донести эти тезисы Константинополю и воспрепятствовать его решению о даровании автокефалии Украинской православной церкви.

Елисеев подчеркнул, что для Кремля "это вопрос жизни и смерти самой идеологии так называемого Русского мира". "Поэтому сегодня включились достаточно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции", - сообщил Елисеев.

Косвенным подтверждением его слов о масштабе противостояния между Москвой и Константинополем стала информация об отказе в шенгенских визах ряду российских иерархов, намеревавшихся посетить Грецию. Там находится священная для православных гора Афон, а Элладская (Греческая) православная церковь является одной из древнейших и тесно связана с Константинопольской.

Так, 8 сентября стало известно, что в визе отказали управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию.

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - заявили в управлении делами патриархии.

Ранее в Грецию не смог поехать Виктор Биксей, настоятель храма Сергия Радонежского в Москве – он также намеревался посетить с семьей Афон, однако получил отказ в шенгенской визе с формулировкой "нет обоснований пребывания на территории Греции".

"У нас был куплен тур, оплачены билеты, забронирована гостиница. Моей жене и шестерым детям дали визу, а мне нет. Я дважды подавался. Оба раза - отказ", - рассказал Биксей Русской службе Би-би-си.

Московский священник Виктор Биксей (на фото слева) не смог поехать в Грецию / Фото hramkoptevo.ru

В конце июля в визе отказали еще одному московскому священнику - заместителю главы церковного отдела по благотворительности и социальному служению Александру Алешину. А в начале августа месячную визу вместо трехлетней получил российский церковный публицист, священник Владимир Вигилянский.

Подобные инциденты не случайны, а являются следствием политики греческого правительства, которое теперь считает священников РПЦ потенциальными шпионами и агентами влияния, пояснил Русской службе Би-би-си источник, близкий к Константинополю. Кроме того, по словам этого источника, новая визовая политика Греции связана и с конфликтом вокруг предоставления автокефалии украинской церкви. Греция таким образом демонстрирует солидарность с Константинополем.

Реакция Константинополя

В Константинопольском патриархате за последние недели не единожды демонстрировали твердость позиции в отношении украинского вопроса.

Я осознал, что мы стоим перед грандиозными событиями, и Вселенский патриархат обладает мужеством решать их

Уже 31 августа, вскоре после встречи Варфоломея I с патриархом Кириллом, иерархи Вселенского патриархата дали понять, что не намерены реагировать на угрозы РПЦ.

"Никто не хочет создать еще один раскол, но хотят единения в церкви, - заявил изданию Оrthodoxia.info митрополит Галльский Эммануил, епископ Константинопольской православной церкви, комментируя заявления РПЦ о возможном "расколе" из-за вопроса автокефалии - Вселенский Патриархат не угрожает никому и не воспринимает чьи-либо угрозы".

О незыблемости позиции Варфоломея I свидетельствуют и другие православные иерархи. Среди них - митрополит Илия, представлявший Финляндскую Православную Церковь на Архиерейском соборе в начале сентября в Стамбуле.

"Вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине прекрасно проработан и ясно изложен. Мы ощутили, что как Его Святейшество патриарх [Варфоломей I], так и его Синод твёрдо стоят на своих решениях", - отметил по итогам собора митрополит Илия.

"Я осознал, что мы стоим перед грандиозными событиями, и Вселенский патриархат обладает мужеством решать их", - добавил финский православный иерарх, особо отметив положение Варфоломея I как "первого среди равных" в контексте обсуждения ситуации в Украине.