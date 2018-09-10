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Полумарафонец, задержанный за бело-красно-белый флаг: Сидел в отделении как супергерой

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  • 10.09.2018, 14:59
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Влад Сташкевич в этом году второй раз бежал полумарафон с бело-красно-белым флагом.

Ранее проблем из-за национальных символов не возникало. Общественный активист и менеджер некоммерческих проектов Влад Сташкевич рассказал belsat.eu о непростом забеге и задержании.

«В прошлом году мной даже никто не заинтересовался. Теперь во время марафона я периодически слышал, как по рации говорят, что я пробегаю рядом. Похоже, у них были планы меня раньше задержать. Поэтому когда я видел милиционеров, то бежал в толпу. А когда их не было, бежал сбоку, чтобы больше людей увидели меня с флагом».

Влад отмечает, что люди относились к нему с большим интересом и позитивом. Вряд ли кто-то мог специально пожаловаться правоохранителям. Других участников с бело-красно-белыми флагами на мероприятии он не увидел.

«Люди наоборот пожимали мне руку, кричали «Жыве Беларусь». Человек пять сделали со мной селфи. Сложнее бежать с флагом, потому что все время нужно отвечать «Жыве вечна». Фото, разговоры с людьми, в результате дыхание сбивается, конечно. Но это не главное, я не претендую на призовые места».

Задержали Влада после финиша вместе с медалью на шее. Истощенного полумарафонца взяли под руки люди в штатском спортивного телосложения и отвели в автозак, где продержали полчаса.

«Я спросил их, нужно ли им это, так как эта информация пройдет по всем СМИ. Силовик, скорее всего КГБшник, который задержал меня, даже остановился, начал думать, но в итоге меня поместили в автозак. Здоровые дядьки подходили и все время спрашивали, зачем я это сделал, зачем мне это нужно. Я взял флаг на полумарафон в честь 100-летия БНР. Все бежали с какими-то своими флагами. У нас же не запрещен бело-красно-белый».

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были официальными государственными символами Беларуси с сентября 1991 года до июня 1995-го. Ровно 23 года назад, 14 мая 1995 года, Лукашенко провел свой первый референдум, в результате которого бело-красно-белый флаг и «Погоню» заменили на сегодняшнюю красно-зеленую символику.

Позже активиста доставили в отделение Центрального РУВД для «выяснения личности». Там его в течение трех часов продержали вместе с задержанными за распитие алкоголя.

«Я сидел там, как супергерой с медалью на шее. Интересно, что ко мне относились доброжелательно, вежливо разговаривали, омоновцы расспрашивали о полумарафоне».

На Влада составили два протокола, а флаг забрали на «экспертизу», пообещав отдать через 10 дней. Спортсмен говорит, что был настолько утомлен, что забыл взять копии протоколов.

«Один протокол составили об изъятии флага, а в протоколе задержания написали, что «бежал с бело-красно-белым флагом. Чувствовал себя очень плохо и почти терял сознание».

В результате милиционер позволил отпустить Влада и пообещал связаться с ним позже.

«Я бы снова вышел с флагом, почему нет. У меня еще три есть! Но это вечный вопрос: разве бело-красно-белый флаг запрещен? Фактически – нет, но периодически какими-то волнами у нас такое случается».

Влад говорит, что в этом году имел мало времени на подготовку. Трудно дались последние 4 километра. Несмотря на это, он пробежал полумарафон (21,2 км) за 1 час 55 минут – на 5 минут лучше, чем в прошлом году.


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