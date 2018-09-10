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Удручающее зрелище: как выглядит витебский фонтан за миллион долларов

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  • 10.09.2018, 15:06
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Фонтан едва работает.

Новый фонтан в парке имени Фрунзе стоимостью более миллиона долларов представляет собой удручающее зрелище. Почти все сопла на втором уровне отключены, работают только три из них — на северной стороне, сообщают «Народные новости Витебска».

Сопла нижнего каскада разрегулированы по углу и напору. Часть из них неисправна, и вода истекает между соединениями.

Напомним, новый светодинамический фонтан в парке имени Фрунзе установили в 2017 году во время благоустройства этого уголка Витебска. Конструкция состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых вода переливается в виде каскада. Фонтан обошелся бюджету города более чем в миллион долларов (2 млн 364 тысячи рублей).

Открыли конструкцию в июле перед «Славянским базаром». Тогда фонтан выглядел прилично, хотя средний каскад не работал. В этом году водная композиция заработала только в начале лета, позже остальных витебских фонтанов.


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