Денис Урбанович: Я и дальше буду участвовать в пикетах, мы не уступим 10.09.2018, 15:17

Денис Урбанович

Фото: nn.by

Активист прокомментировал сутки и штраф, полученные за защиту Куропат.

Задержанный 1 сентября участник акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Денис Урбанович в дополнение к семи суткам ареста получил штраф 30 базовых величин, или 735 рублей. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Урбановича задержали в субботу, 1 сентября, около 20.30 после очередного инцидента возле ресторанно-развлекательного комплекса. Позже суд дал ему семь суток ареста за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

В субботу, 8 сентября, когда срок ареста закончился, активиста вывели из изолятора на Окрестина через запасной вход и снова задержали — уже по обвинению в участии в несанкционированной акции.

«Суд сегодня был быстрый, я ожидал нового ареста, этого ждали и милиционеры на Окрестина. Хорошо, что суд ограничился штрафом», — сказал после суда Урбанович.

Получилось, что всего Урбанович отбыл за решеткой в изоляторе на Окрестина 9 суток.

«Пришлось писать жалобы, так как условия были антисанитарные, даже отказывался через это от еды. Только когда перевели в другую камеру и стало лучше, то начал есть. Зато добился, чтобы выводили на прогулки, за это также пришлось бороться», - рассказал Денис Урбанович.

Активист приветствовал решение защитников Куропат, которые 9 сентября на общем собрании постановили продолжать пикетирование ресторане «Поедем поедим» минимум до осенних Дедов.

«Я и дальше буду участвовать в пикетах. Позор нам всем будет, если уступим», - сказал Денис Урбанович.