Новые санкции США развалят «карточный домик» экономик РФ и целого региона 10.09.2018, 15:26

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Развивающимся рынкам может грозить новый всплеск турбулентности.

Если санкции США превратят Россию из "гавани" в аутсайдера, развивающимся рынкам может грозить новый всплеск турбулентности, ожидают инвесторы и аналитики, пишет finanz.ru.

В четверг российские чиновники на форуме в Москве отмечали сильные показатели бюджета, а глава центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Международном валютном фонде в Вашингтоне с докладом об успешном опыте регулятора по преодолению прошлых кризисов. Между тем государственные облигации и рубль пробили минимумы более чем двух лет.

Инвесторов пугало происходящее неподалеку от штаба МВФ - в Сенате США, где законодатели дискутировали о новых санкциях к России. Одну из предложенных к рассмотрению инициатив называют "адским законопроектом", отчасти из-за того, что она предусматривает запрет на покупку нового государственного долга.

"Учитывая близкую к кризису ситуацию на развивающихся рынках, введение санкций против единственного рынка, где еще до недавних пор инвесторы могли найти убежище, вызовет риск обширной цепной реакции", - говорит Элина Рыбакова, научный сотрудник исследовательского центра Bruegel в Брюсселе и экс-глава отдела аналитики Deutsche Bank AG по региону EMEA.

Последствия для EM

Запрет американским инвесторам покупать новые российские облигации не окажет существенного влияния на способность РФ финансировать свои нужды, поскольку бюджет исполняется с профицитом, а у центробанка достаточно средств для того, чтобы при необходимости оказать поддержку. Но Рыбакову и других беспокоит, как может повлиять утрата Россией защитного статуса на доверие к развивающимся рынкам, которое и так было подорвано.

"Ситуация не очень приятная для портфельных менеджеров, потому что бежать особо некуда, когда у тебя мандат на развивающиеся рынки", - сказал экономист ФГ "БКС" Владимир Тихомиров.

Пока неясно даже, будет ли принят межпартийный законопроект, запрещающий американцам покупку нового российского госдолга. Однако с приближением промежуточных выборов в США угроза ужесточения санкций за предполагаемое вмешательство РФ в электоральный процесс усилилась, и это заставило инвесторов пересмотреть одну из их излюбленных позиций "выше рынка" в локальных валютах.

За первые два месяца этого года локальные облигации РФ обеспечили инвесторам вторую по величине прибыль на развивающихся рынках. После апрельского раунда санкций они принесли убыток на уровне 22 процентов, что стало самым слабым результатом после Аргентины, Турции и ЮАР. Доходность 10-летних облигаций федерального займа выросла на половину процентного пункта на прошлой неделе, или наиболее резко со времени падения цен на нефть в 2016 году.