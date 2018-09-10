В России готовят «денежную реформу» 8 10.09.2018, 15:50

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«Реформа» может обесценить наличный капитал.

Финансовые власти России готовят новый удар по обороту наличных рублей, которые используются для ухода от налогов, коррупции и являются прибежищем "теневых" сбережений, не легализованных через банковскую систему, сообщает finanz.ru.

Введение в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей может стать лишь началом кампании по замене наличных денег в обороте.

Время для смены "устаревшего дизайна" банкнот "настало", сообщил на прошлой неделе в интервью РИА Новости генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

"Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов, - напомнил он. - Банкнота номиналом 5000 рублей - одна из первых, которая может нуждаться в модернизации".

"Гознак", по словам Трачука, прорабатывает такую возможность, имея для этого "все необходимые ресурсы и технологии".

Впрочем, подчеркнул он, финальное решение принимает ЦБ: "порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации - это все прерогатива Банка России".

В центробанке тем временем решение о замене денег, похоже, приняли уже давно. Еще летом прошлого года занимавший тогда пост директора департамента наличного денежного обращения Александр Юров сообщил о предстоящей "глубокой модернизации", которую претерпят рублевые банкноты.

Выпуск 200-рублевой и двухтысячной купюр, по его словам, даст старт этому процессу.

"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет, - объяснял он. - При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления".

Денежная реформа в РФ сможет обесценить наличный капитал, накопленный в теневой экономике, борьбу с которой правительство провозгласило в качестве цели экономполитики на ближайшие годы.

По доле ВВП в "тени" Россия занимает 4-е место в мире, уступая лишь Украине, Нигерии и Азербайджану - 39% экономики, или 33,6 триллиона рублей, подсчитали эксперты АССА.

В первую очередь речь идет об "армии" самозанятых, численность которых оценивается в диапазоне от 15 до 30 млн человек.

Примером для российских властей может стать Индия, где в 2016 году премьер Нарендра Моди провел денежную реформу, изъяв из оборота крупные купюры, на которые приходилось 86% наличной денежной массы в стране.

В результате последовавших беспорядков и хаоса в Индии погибли более 70 человек.