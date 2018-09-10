закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 17:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В России готовят «денежную реформу»

8
  • 10.09.2018, 15:50
  • 5,195

«Реформа» может обесценить наличный капитал.

Финансовые власти России готовят новый удар по обороту наличных рублей, которые используются для ухода от налогов, коррупции и являются прибежищем "теневых" сбережений, не легализованных через банковскую систему, сообщает finanz.ru.

Введение в оборот новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей может стать лишь началом кампании по замене наличных денег в обороте.

Время для смены "устаревшего дизайна" банкнот "настало", сообщил на прошлой неделе в интервью РИА Новости генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

"Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов, - напомнил он. - Банкнота номиналом 5000 рублей - одна из первых, которая может нуждаться в модернизации".

"Гознак", по словам Трачука, прорабатывает такую возможность, имея для этого "все необходимые ресурсы и технологии".

Впрочем, подчеркнул он, финальное решение принимает ЦБ: "порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации - это все прерогатива Банка России".

В центробанке тем временем решение о замене денег, похоже, приняли уже давно. Еще летом прошлого года занимавший тогда пост директора департамента наличного денежного обращения Александр Юров сообщил о предстоящей "глубокой модернизации", которую претерпят рублевые банкноты.

Выпуск 200-рублевой и двухтысячной купюр, по его словам, даст старт этому процессу.

"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет, - объяснял он. - При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления".

Денежная реформа в РФ сможет обесценить наличный капитал, накопленный в теневой экономике, борьбу с которой правительство провозгласило в качестве цели экономполитики на ближайшие годы.

По доле ВВП в "тени" Россия занимает 4-е место в мире, уступая лишь Украине, Нигерии и Азербайджану - 39% экономики, или 33,6 триллиона рублей, подсчитали эксперты АССА.

В первую очередь речь идет об "армии" самозанятых, численность которых оценивается в диапазоне от 15 до 30 млн человек.

Примером для российских властей может стать Индия, где в 2016 году премьер Нарендра Моди провел денежную реформу, изъяв из оборота крупные купюры, на которые приходилось 86% наличной денежной массы в стране.

В результате последовавших беспорядков и хаоса в Индии погибли более 70 человек.


популярное за неделю

Мнение

Это все, что нужно знать об экономике Беларуси
Это все, что нужно знать об экономике Беларуси Андрей Санников
Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич