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Топ достопримечательностей Эстонии, о которых мало кто знает

  • 10.09.2018, 16:01
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Эти уникальные места не осаждают толпы любопытных туристов.

Максимум впечатлений, минимум туристов – если это ваш стиль путешествий, посетите «Дерево с гнездами», приют для старой техники и шахту-музей в Эстонии, пишет vokrugsveta.ua.

Башня «Дерево с гнездами»

Официальное название смотровой башни в Рыуге – Pesapuu, но для русскоязычных путешественников чаще используется «Дерево с гнездами» (сходство поразительное). Автором этого строения является архитектор Кармо Тыра.

Верхняя смотровая площадка 30-метровой башни расположилась на высоте 27 метров. С нее открывается живописный вид на Соловьиную долину (Ээбикуорг) и уезд Вырумаа, к которому относится волость Рыуге.

Особенно эффектно башня выглядит ночью, когда разноцветные огни освещают ее ствол, смотровые площадки и «золотое яйцо» на верхушке. Подняться на «Дерево» можно в любое время суток.

Музей под открытым небом в Ярва-Яани

Полевая и пожарная техника, дорожно-строительные машины и другие транспортные средства, использовавшиеся много лет назад, нашли новый дом в поселке Ярва-Яани в уезде Ярвамаа. По сути, это настоящий музей под открытым небом, функционирующий уже 14 лет.

Поступающая в приют техника, как правило, не реставрируется и выставляется в виде «как есть». Для одиночных посетителей у входа стоит машина для пожертвований, в капот которой можно положить плату за билет. Для групп необходима предварительная регистрация.

Лесные рупоры

Необычные конструкции находятся в уезде Вырумаа, в ельнике рядом с природным центром RMK Пяхни. Туда приезжают послушать лесные голоса или просто подумать в тишине, а три больших рупора из светлого дерева, каждый диаметров три метра, призваны в этом помочь.

У каждого есть выбор между маленьким и большим обзором – в зависимости от того, в какую сторону посмотреть.


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