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За получение крупной взятки задержан руководитель одного из районных ЖКХ Минска

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  • 10.09.2018, 16:12
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Андрея Орловского задержали прямо на рабочем месте 31 августа.

По подозрению в получении взятки задержан руководитель предприятия «ЖКХ № 1 Фрунзенского района Минска» Андрей Орловский. Об этом tut.by сообщили читатели, информацию подтвердили в Следственном комитете.

Как рассказали читатели, директора районного ЖКХ задержали прямо на рабочем месте 31 августа. Его подозревают в получении крупной взятки на тысячи долларов.

В приемной предприятия говорят, что директора на месте нет и «не будет», но уточнять причину категорически отказываются. Сейчас обязанности Орловского исполняет одна из заместителей; официально руководитель находится в отпуске — его оформили еще до задержания. Куда пропал сотрудник, не знают толком и в «Минском городском жилищном хозяйстве»: там объяснили, что официальных документов пока не получали.

Речь идет об уголовном деле, подтвердила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова:

«Из Департамента финансовых расследований КГК поступило уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Оно принято к дальнейшему производству Следственным комитетом», — уточнила она. Другие подробности будут оглашены позже.

Чиновник находится под стражей.

Частью 2 статьи 430 предусматривается наказание за получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по сговору, либо в крупном размере. Под крупным размером понимаются суммы от 250 базовых величин (6125 рублей и более). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы.


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