Путин проиграет – скорее рано, чем поздно 4 Telegram-канал «Серпом По»

10.09.2018, 16:21

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Фото: EPA

Победят лучшие граждане, которые на улицах российских городов защищали свое человеческое достоинство.

Вчера по всей стране по призыву Навального опять полыхнули протесты против путинского пенсионного грабежа.

Миллионов на улицах пока нет, но протесты снова имеют широкую географию.

Среди протестующих много, очень много молодых лиц.

Путин, главный виновник протестов, опять молчал. Он опять не вышел к своему народу. Ни в телевизоре, ни вживую. Да и что ему сказать? Что он может предложить? Он — уже прошлое, не дающее жизни новому.

«Разрешают» власти протесты или «не разрешают» – значения для граждан уже не имеет. Люди не согласны мириться с пенсионным и налоговым грабежом.

И, похоже, все меньше боятся жестокости властей. В Москве, на Пушкинскую площадь, на месте, где боевики безнаказанно избивали граждан, а полиция массово задерживала людей во время протестов против фальсификации «выборов» президента, снова вышли тысячи людей.

Как он им ответил? Какое послание отправил своему народу?

Он бросил на них полицию, которая арестовывала активистов, сотнями хватала и избивала людей. Полиция проявила невиданную ещё, пожалуй, жестокость.

Заставит ли он замолчать страну? Как это было в 2012-м, после Болотной площади?

Нет.

Потому что сегодня старый политический протест против нечестных выборов, не всем понятный (что такое в России выборы?) смыкается с тем, что понятно всем – протестом против вытаскивания денег из кармана граждан. Наглым, обманным путем.

Значит, сегодняшние протесты имеют куда более широкую основу, чем протесты 2011 – 2012 годов.

Путин ничему не научился.

Он делает ставку на обман и грубую силу.

Он проиграет. Скорее рано, чем поздно.

Победят лучшие граждане, которые были вчера на улицах российских городов, защищали свое человеческое достоинство против провалившейся власти.

Он не понимает своей страны. Зато страна теперь хорошо знает, кто он такой.

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