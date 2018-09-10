«Крымский титан» заплатит более $10 миллионов за загрязнение воздуха 2 10.09.2018, 16:42

Производство на заводе, отравляющим воздух в Крыму и соседних областях, приостановлено.

Арбитражный суд аннексированного Россией украинского Крыма постановил, что завод "Крымский титан" в Армянске должен выплатить в бюджет РФ 736,9 млн российских рублей (10 468 290,74 долларов) за негативное воздействие на окружающую среду.

Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Росприроднадзора, опубликованном в понедельник, 10 сентября.

Проверка установила, что на предприятии происходил сброс жидких промышленных отходов в кислотонакопителе, отмечается в сообщении. Руководство "Крымского титана" пыталось оспорить выплату штрафа, но суд отказал в удовлетворении соответствующего заявления.

Завод остановил работу

В тот же день, 10 сентября, гендиректор завода Андрей Догадов подтвердил полную остановку работы "Крымского титана", о которой стало известно днем ранее. "Вчера (9 сентября. - Ред.) остановили последнюю печь", - заявил Догадов в эфире телеканала "Крым 24". Когда предприятие возобновит производство, неизвестно. Ранее сообщалось, что это произойдет только после его модернизации.

С конца августа жители севера Крыма и юга соседней Херсонской области жаловались на похожий на ржавчину маслянистый налет, покрывший металлические предметы. Люди также сообщали о першении и боли в горле, сыпи на коже и рвоте у детей. В больницы обращались пациенты с признаками химического отравления. Пророссийские власти Крыма пришли к выводу, что причиной загрязнения воздуха стали испарения из кислотонакопителя завода "Крымский титан", который после аннексии полуострова Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Из Армянска были вывезены более 4000 человек. По распоряжению местных властей в связи с произошедшим все школы и детские сады города закрыты на две недели.