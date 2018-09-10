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Активисты отправили в военные библиотеки патриотические издания

  • 10.09.2018, 16:52

Акция приурочена к 504-й годовщине великой битвы под Оршей.

По случаю Дня Белорусской воинской славы, который отмечается 8 сентября, Партия Белорусский Народный Фронт прислала в библиотеки белорусских воинских частей и учебных заведений книги по военной истории страны и журналы патриотического содержания, передает «Радыё Рацыя».

Акция приурочена к 504-й годовщине славной победы войск Великого княжества Литовского во главе с Константином Острожским над войсками Московского княжества в битве под Оршей 8 сентября 1514 года. Эта дата в белорусском патриотическом календаре отмечается как День Белорусской воинской славы.

Как сообщил ответственный секретарь Управы БНФ Дмитрий Салошкин, патриотическая литература отправлена в библиотеки воинских частей во всех областях страны и в Минскe, а также в учебные заведения, принадлежащие к силовым министерствам и ведомствам.

Среди присланных изданий - книги о белорусских военачальниках, о победах белорусского оружия, про белорусское военное снаряжение и о других аспектах военной истории , а также материалы про Белорусскую Народную Республику.


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