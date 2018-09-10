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Власти Швеции: Дочь Каримова получала многомиллионные взятки

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  • 10.09.2018, 16:59
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Гульнара Каримова

Она владеет офшорными компаниями.

Завещания бизнес-партнеров Гульнары Каримовой доказывают, что дочь бывшего правителя Узбекистана владеет офшорными компаниями. Как передает «Радио Свобода», об этом заявили прокуроры в шведском суде. Там рассматривают дело против двоих менеджеров телекоммуникационной компании Telia. По версии обвинения, они дали взятки Каримовой на сумму в триста пятьдесят миллионов долларов.

Согласно материалам дела, Каримова полностью контролировала телекоммуникационный сектор Узбекистана. Прокуратура показала в суде завещания ее бывшего гражданского мужа и еще двоих человек. Там фигурировали банковские счета, офшорные компании и недвижимость. Все трое в своих завещаниях просят назначить наследницей именно Каримову. Журналисты опубликовали копии завещаний.

По версии обвинения, иностранные компании платили миллионы долларов за право войти на рынок сотовой сети Узбекистана. А компания, на счета которой переводили деньги, зарегистрирована в Гибралтаре и принадлежит дочери бывшего узбекского президента. Каримова долгие годы пользовалась покровительством своего отца Ислама Каримова, однако затем попала в опалу.

В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Каримову к 5 годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. 28 июля 2017 дочь экс-президента Узбекистана была арестована. Ее обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.


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