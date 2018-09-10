Евгений Ройзман: В следующий раз пойдем с детьми 10.09.2018, 17:21

Евгений Ройзман

Молодые россияне острее чувствует необходимость перемен.

В единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В большей части городов согласовать акции протеста не удалось, в результате были задержаны 1018 человек. Среди них оказался и бывший мэр Екатеринбурга. Евгений Ройзман рассказал «Снобу» о том, почему этот день может стать поворотным для современной России:

- Меня задержали на митинге, на котором меня не было.

Акцию против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге организовали волонтеры штаба Навального. Изначально она носила уведомительный характер и потому по факту должна была быть полностью законной. Но за день до начала митинга представили ФСБ попросили уведомителя отозвать свое заявление. Вероятно, именно это впоследствии и подарило правоохранителям свободу действий.

С самого начала я не был уверен, что смогу попасть на эту акцию протеста. Никого не призывал прийти. Сам остался дома. Но, как только собравшихся начали жестко, а иногда и жестоко задерживать, меня попросили приехать и помочь.

Когда я подъезжал, представители Росгвардии начали вытеснять всех людей с территории проведения акции, никого из вновь прибывших не пропускали. В итоге около 150 человек просто шли вместе, я вместе с ними. И, конечно, решил выяснить у правоохранителей, чье это распоряжение, на каком основании людям ограничивают проход.

В этот момент рядом со мной женщина развернула какой-то совершенно безобидный плакат. Реакция сотрудников полиции была молниеносной. И ее саму, и ее мужа — обоим около пятидесяти лет — стали в буквальном смысле слова винтить. Справедливо? Нет. Если вы забираете их, то забирайте и меня, забирайте каждого, кто просто стоит рядом, проходит мимо вас. Так я и оказался в участке, вместе со 182 другими жителями Екатеринбурга. Не все из них шли на акцию против повышения пенсионного возраста, я уверен. Но чуть ли не каждый из них в итоге получит повестку в суд.

Фото: Александра Зотова

Я планирую выступить свидетелем по всем возможным эпизодам. Я видел, что было на самом деле: никакой агрессии, никакого алкоголя. Был просто народ, мирно выражающий свое недовольство грядущими фатальными изменениями в своей стране.

Вчера меня не удивили сотрудники правоохранительных органов. Их жесткость, агрессивность, готовность применять силу, конечно, бросались в глаза, но таких было не большинство. Часть все же прятали лица, просто делали свою работу. Их можно понять.

Не удивило и большое количество молодых людей. Потому что мое поколение в свое время на митинги не выходило, не отстаивало свою позицию, и молодежь теперь вынуждена делать это за нас. И за это мне перед ними стыдно.

Но молодые понимают больше, острее чувствует необходимость перемен. Позабавило, что среди задержанных был и сын одного местного оголтелого противника любой либеральной мысли, сторонника как раз таких массовых задержаний с дубинками. Слава Богу, у молодых людей есть способность не просто следовать тупо за родителями, а анализировать и принимать самостоятельные решения. И этот частный случай — лишнее доказательство.

Фото: Георгий Малец

Это было жестокое девятое сентября, но в русской истории уже есть одно событие «девятое» — но в январе, и это Кровавое воскресенье 1905 года. Оно стало переломным моментом для всей страны и для существовавшей власти.

И тогда, и сейчас власть показала свою слабость.

А люди — силу.

Уходя, я увидел, как из участка мать забирала своего 17-летнего сына. Подумал: «Отругает». А она обняла его за плечи и сказала: «Все правильно, сын. В следующий раз вместе пойдем».