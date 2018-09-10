Это «сон разума»: лучшие строительные ляпы за неделю 10.09.2018, 17:33

Бездарно потраченные бюджетные деньги и «слепота» госнадзоров и всяких контролеров.

«Сон разума» — так можно кратко подписать практически каждую фотографию, присланную читателями tut.by для «Доски позора». Сегодня опять будут экстремальные пандусы и последствия капремонтов, бездарно потраченные бюджетные деньги и «слепота» госнадзоров и всяких контролеров.

Минск, улица Я. Лучины, 10, парковка для инвалидов, с обратной стороны аптеки. Все для людей.

На каком же все-таки языке указатель? Автор фотографии удивляется: в разработке макета и при согласовании его задействован не один человек. Но никто не увидел, что два слова на указателе на разных, пусть и государственных, языках. Или теперь так у нас двуязычие проявляется?

Спорное решение по монтажу ограждения трамвайной остановки «ВГУ им. Машерова» в Витебске. Что будут делать рабочие, если им вдруг в колодец понадобится забраться?

По 2-му Велосипедному переулку в Минске после ремонтных работ уже более двух месяцев так выглядит пешеходный переход.

Смотрите, как грациозно отставил подпорную ногу столб в Мозыре на бульваре Юности. У читателя же по этому поводу вопрос: почему именно посреди тротуара эта опора стоит?

А в Фаниполе по улице Мира столбы вообще перекрывают тротуар.

Устройство пешеходных дорожек — дисциплина, подвластная не всем строителям. Например, к школе и поликлинике в Сенице они уложили дорожки из тротуарной плитки и установили высокие бордюры. То, что существуют специальные борта для устройства пандусов, забыли. Теперь делают их из асфальта.

Такой вот портал из ниоткуда или в никуда существует на одном из крупнейших предприятий Новополоцка. Обратите внимание, где расположена ручка — явно, чтобы было удобно открывать дверь.

Молниеотвод на здании института физики металлическими креплениями соединен с водосточной системой. Наверное, для опытов по превращению всей водосточной системы в единый молниеотвод.

Улица Каменногорская, спуск для детских колясок и инвалидов. Но если коляску еще спустить можно, хоть и жутко мешает поручень, то как спуститься инвалидам по такому крутому спуску, непонятно.

Еще более экстремальный пандус есть в Могилеве возле дома № 99 по ул. Первомайской. Упасть с него легко, еще легче выкатиться прямо на проезжую часть.

Детская площадка у минского аквапарка. Может, так и задумано? Нам пишут, что детям нравится, но не хватает подогрева воды.

Такая картина наблюдается во дворе школы № 17 в Лиде после дождя — асфальт под лужей, грязь вместо газона. Дети и танки грязи не боятся!

Въезд во дворы на улице Рокоссовского в Бобруйске. Решетка ливневки установлена на глубине 15−20 сантиметров. Фото сопровождает подпись: «Если ехать на велосипеде вечером и забыть про нее, то сальто обеспечено. Пешеходу ногу сломать там очень просто. И таких ловушек по городу очень много».

На фото выше — засохшие липы и ясени вдоль набережной в Бресте. Внимательный читатель сообщил, что причина гибели вековых деревьев — работа благоустроителей, которые при укладке плитки повредили корни.

А это фото из России. В Брянске старый дом был признан историческим объектом без права сноса, но пристройку хозяйственно-бытовых помещений власти согласовали. Без указания конкретных размеров. И вот какая «пристроечка» получилась.