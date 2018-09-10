Польша сформировала новую дивизию и разместит ее на восточной границе 2 10.09.2018, 17:52

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Дивизия будет сформирована из трех бригад.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил об увеличении военного присутствия на востоке страны с формированием нового подразделения вооруженных сил.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Я принял решение о создании нового подразделения польской армии, командование которого будет расположена в Седльце. Новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский", - сказал он.

Дивизия будет сформирована из трех бригад - двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Пидгальских стрелков, и одной новой, которая будет вскоре сформирована.

"18-я механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников. Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша", - говорится в сообщении Минобороны.

Говоря о ситуации в области безопасности и задачах, стоящих перед польской армией, министр Мариуш Блащак отметил, что создание четвертой дивизии усиливает восточный фланг и обусловлено оперативной необходимости.

"2018 будет записан в истории польской армии и истории города Седльце. В этом году мы концентрируем усилия на создании более многочисленной польской армии, оснащенной более современным оборудованием и более встроенной в структуры НАТО. Отсюда и процесс модернизации и дальнейшие контракты, подписание контракта на покупку комплексов Patriot и переговоры по очень крупного контракта для армии", - сказал глава Минобороны.