закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 19:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Польша сформировала новую дивизию и разместит ее на восточной границе

2
  • 10.09.2018, 17:52
  • 1,089
Фото: Getty Images

Дивизия будет сформирована из трех бригад.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил об увеличении военного присутствия на востоке страны с формированием нового подразделения вооруженных сил.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Я принял решение о создании нового подразделения польской армии, командование которого будет расположена в Седльце. Новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский", - сказал он.

Дивизия будет сформирована из трех бригад - двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Пидгальских стрелков, и одной новой, которая будет вскоре сформирована.

"18-я механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников. Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша", - говорится в сообщении Минобороны.

Говоря о ситуации в области безопасности и задачах, стоящих перед польской армией, министр Мариуш Блащак отметил, что создание четвертой дивизии усиливает восточный фланг и обусловлено оперативной необходимости.

"2018 будет записан в истории польской армии и истории города Седльце. В этом году мы концентрируем усилия на создании более многочисленной польской армии, оснащенной более современным оборудованием и более встроенной в структуры НАТО. Отсюда и процесс модернизации и дальнейшие контракты, подписание контракта на покупку комплексов Patriot и переговоры по очень крупного контракта для армии", - сказал глава Минобороны.


популярное за неделю

Мнение

Это все, что нужно знать об экономике Беларуси
Это все, что нужно знать об экономике Беларуси Андрей Санников
Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич