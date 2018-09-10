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Три министра уйдут в отставку в Болгарии после катастрофы с автобусом

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  • 10.09.2018, 18:06
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В аварии с туристическим автобусом погибли 17 человек.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в понедельник, 10 сентября, провел заседание совета коалиции в парламенте, после которого объявил, что министр транспорта Ивайло Московски, министр регионального развития Николай Нанков и глава МВД Валентин Радев будут отправлены в отставку. Об этом сообщает телеканал «Новините».

Так премьер Болгарии отреагировал на ДТП с туристическим автобусом в Искырском ущелье недалеко от города Своге, жертвами которого стали 17 человек, еще 21 пострадал. Авария произошла 25 августа.

Одновременно Борисов объявил трех кандидатов на освободившиеся должности. Голосование по поводу кадровых перестановок пройдет в четверг, 13 сентября, но, как ожидается, отставку трех министров в парламенте поддержат.

«Нельзя сказать, что они ответственны за катастрофу и несчастный случай, но мы не можем делать вид, что ничего не случилось», — сказал Борисов, указав на необходимость возложить на министров политическую ответственность.

«Мы не несем персональной ответственности, но очевидно, что наши министерства не смогли защитить людей от такой трагедии», — отметил уходящий в отставку глава МВД.


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