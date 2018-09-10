Как запрет торговли по воскресеньям в Польше отразился на тратах белорусов 3 10.09.2018, 18:12

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В Польше больше полугода запрещено торговать в воскресенье.

Белорусы потратили в польских магазинах и на рынках с начала этого года 345 миллионов злотых, или почти 93,2 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 10 сентября. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Таможенной палаты в Белостоке. За аналогичный период прошлого года белорусы оставили в польских магазинах и рынках 403 миллиона злотых, или 108,8 миллиона долларов.

Так, с января по 16 августа этого года белорусы оформили на польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в общей сложности больше 591 тысячи документов. За аналогичный период прошлого года их число равнялось примерно 540 тысячам.

Белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши бытовую технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, стройматериалы, одежду и автозапчасти.

Напомним, в Польше с 1 марта вступил в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее, начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе, в 2020 году, воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой.