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В США чтят память жертв терактов 11 сентября

  • 10.09.2018, 18:21

В день 17-й годовщины трагедии в США пройдут мемориальные богослужения.

Во вторник исполняется 17 лет со дня терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти 3000 человек, напоминает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп посетит церемонию в мемориальном парке в Шэнксвилле, штат Пенсильвания, неподалеку от того места, где потерпел крушение самолет United Airlines после того, как пассажиры отбили управление бортом у террористов.

В субботу Белый дом опубликовал заявление о том, что с 7 по 9 сентября в стране объявляются национальные дни молитвы и поминовения жертв терактов.

«Пусть вера нашей страны подверглась испытаниям на улицах Нью-Йорка, на берегах Потомака и на поле под Шэнксвиллом, штат Пенсильвания, но наша сила и стойкость непоколебимы», – говорится в заявлении.

В Пентагоне пройдут особые службы для семей тех, кто погиб, когда в здание врезался самолет.

В Нью-Йорке сотни выживших и родственников погибших соберутся на площадке Граунд-Зиро, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в которые также врезались угнанные самолеты. В небо будут спроецированы два луча света в память о тех, кто погиб в результате теракта.

Теракты совершили 19 террористов, связанных с группировкой «Аль-Кайда». Атака, ставшая самой кровопролитной в истории США со времен бомбардировки Перл-Харбора в 1944 году, навсегда изменила представления американцев о безопасности. В связи с этой трагедией президент Джордж Буш-младший объявил войну с терроризмом и ввел войска в Афганистан.

Почти двадцать лет спустя годовщина трагедии остается болезненным напоминанием для семей погибших.

Сын Мэри Фетчет, Брэд, работал в южной башне Всемирного торгового центра и находился там, когда в соседнее здание врезался первый самолет. «Сын позвонил мужу, чтобы сообщить, что с ним все в порядке, и напомнить, что он во второй башне», – рассказывает она.

После того, как муж позвонил Мэри Фетчет и сказал, что их сын жив, она увидела по телевизору, как самолет врезался во второй небоскреб.

«Конечно, я надеялась на лучшее, пыталась высчитать, на каком этаже он находится и было ли у него время между звонком мужу и вторым ударом, чтобы добраться ниже линии удара», – вспоминает Фетчет.

После этого она направилась домой и стала ждать звонка от сына, но он так и не позвонил. В конце сентября она организовала мемориальную службу в память о Брэде.

Мэри также занялась организацией групп поддержки для выживших и родственников погибших.

«Я почти сразу поняла, что семьям, которые раскиданы по всей стране и 90 странам мира, сложно получить информацию. А принималось много решений, которые касались их напрямую», – рассказывает она.

В связи с этим Фетчет создала благотворительную организацию «Голоса 11 сентября», которая помогает семьям погибших, в том числе собирает группы поддержки и помогает идентифицировать останки. Впоследствии организация расширила свою деятельность и стала оказывать услуги пострадавшим от насилия людям во всем мире.

«Мы столько узнали за последние 17 лет, – говорит Мэри Фетчет. – Складывается впечатление, что терроризм и массовое насилие и в США, и за рубежом никогда не прекратятся».


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