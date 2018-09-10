«Грузинская мечта» поддержит Саломе Зурабишвили на президентских выборах 1 10.09.2018, 18:56

Саломе Зурабишвили

Экс-глава МИД Грузии ранее принимала участие в президентских выборах.

Имеющая большинство в органах власти партия «Грузинская мечта» не будет выдвигать собственного кандидата на президентских выборах, которые пройдут в Грузии 28 октября. Вместо этого партия поддержит кандидатуру бывшего министра иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили, которая формально не состоит ни в одной из партий. Как ранее объяснили в «Грузинской мечте», так будет лучше «для быстрого, демократического развития страны», исходя из того, что многопартийность является характерной чертой европейских демократических стран, пишет «Голос Америки».

«Мы считаем, что Саломе Зурабишвили может установить новую традицию в нашей конституционной системе. Она может исполнять обязанности президента, представляя не какую-либо политическую партию и группу, а опираясь на интересы страны и общества. Мы призываем грузинскую общественность поддержать Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты», – заявил 9 сентября спикер парламента Ираклий Кобахидзе, оглашая решение политсовета правящей партии.

Слухи о том, что председатель «Грузинской мечты» – бывший премьер Бидзина Иванишвили – сделал выбор в пользу родившейся и выросшей во Франции дочери грузинских эмигрантов, ходили давно. Согласно грузинским СМИ, это решение Иванишвили столкнулось с противодействием внутри самой «Грузинской мечты», в результате чего партия объявила о своем решении только 9 сентября, после того как ЦИК Грузии завершил прием заявок от потенциальных кандидатов.

Промахи кандидата

За период после включения в президентскую гонку в качестве независимого кандидата Саломе Зурабишвили неоднократно оказывалась мишенью критики оппонентов. Самый крупный скандал разразился после её заявления о том, что войну против России в 2008 году начала Грузия. В результате ей пришлось оправдываться, и признать, что агрессором тогда все-же была Россия, пояснив – она имела в виду то, что «неразумные и предательские действия Саакашвили и его окружения были обязательной предпосылкой осуществления сценария Путина».

После этого инцидента последовала её реплика в адрес журналистов насчет того, что им следует «иногда шевелить мозгами». За это ей также пришлось извиниться.

Зурабишвили ранее принимала участие в президентских выборах и уже однажды обращалась к Иванишвили с просьбой о поддержке. Однако тогда, в 2013 году, как он сам сообщил СМИ, Иванишвили отказал ей, заявив, что у него уже есть кандидат – Георгий Маргвелашвили, который является президентом в настоящее время.

Три года спустя, на парламентских выборах «Грузинская мечта» все же оказала помощь Саломе Зурабишвили, которая в 2016-ом году баллотировалась в депутаты как независимый кандидат в одном из центральных районов Тбилиси. Тогда правящая сила не представила в этом районе своего кандидата, чтобы не конкурировать с Зурабишвили, и она стала единственным независимым депутатом грузинского парламента.

Реакция оппозиции

Оппозиция резко отреагировала на решение правящей силы о поддержке Саломе Зурабишвили, заявляя, что якобы её заявления уже не раз вредили Грузии на международной арене, и что её избрание президентом принесет новые проблемы для страны. Кандидат в президенты от партии Саакашвили «Единое национальное движение», бывший глава МИД Григол Вашадзе охарактеризовал ее высказывания как «адский коктейль грузинского провинциализма и французского высокомерия». А кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе призвал всех оппозиционных кандидатов не допустить президентства Зурабишвили.

«Призываю всех оппозиционных кандидатов прекратить взаимные нападки... Давайте направим весь наш оппозиционный ресурс на то, чтобы не допустить президентства Саломе Зурабишвили в Грузии», – заявил Бакрадзе 10 сентября на брифинге.

При этом оппоненты заявляют, что Зурабишвили на самом деле не является независимым кандидатом, и что правящая партия поддерживает её лишь потому, что она будет ей подчиняться.

«Жду победы»

Сама Саломе Зурабишвили, комментируя решение о своей поддержке со стороны правящей силы, заявила, что «это правильное и демократическое решение для страны».

«С этого дня, с этого вечера, я уже жду победы», – заявила 9 сентября кандидат в президенты.

Примечательно, что в октябре президента Грузии будут избирать путем всеобщего голосования в последний раз. Согласно новой Конституции, следующего президента уже будет избирать не народ, а специальная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента, а также 150 представителей регионов и муниципальных властей.

Что касается полномочий, то, согласно новой редакции Конституции, президент останется главой государства и главнокомандующим, но его власть будет значительно ограничена в плане принятия решений. Исключение будет составлять лишь ситуация, когда в стране введено военное положение.

«Личные качества»

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что Саломе Зурабишвили отличается «крайне сложным и конфликтным характером», что проявилось в период, когда она занимала должность главы грузинского МИДа (2004-2005).

Эксперт утверждает, что Саломе Зурабишвили является выбором Бидзины Иванишвили, а не партии, в которой многие были против её выдвижения, также и по той причине, что сами хотели бы стать кандидатам от «Грузинской мечты». По мнению политолога, главный мотив Иванишвили при поддержке кандидатуры Саломе Зурабишвили обусловлен её «неспособностью сотрудничать» с оппозицией.

«То, что с ней практически невозможно сотрудничать, хорошо известно Иванишвили. Кроме сложных личных качеств, Зурабишвили не вжилась в грузинскую среду, она часто не может понять, чего от нее ждут, как надо говорить, и это еще одна причина, по которой с ней сложно сотрудничать. Иванишвили устраивает человек, который не объединится в альянс с оппозицией против него. От Зурабишвили не исходит опасности», – сказал политолог.

Шарашенидзе считает, что так как на следующий срок президента будет выбирать уже специальная комиссия, возможно, Зурабишвили постарается удержаться от конфликта с правящей силой, которая, несмотря на спад поддержки среди насиления, пока еще превосходит по популярности другие политические силы.

Исходя из ограниченных полномочий следующего президента Грузии, по словам Шарашенидзе, вопреки утверждениям оппозиции, Саломе Зурабишвили не сможет «погубить страну». Хотя он согласен с тем, что её непродуманные заявления могут быть использованы против Грузии, и что вероятность того, что они принесут стране «определенный вред», довольно высокая.

«К сожалению, она никак не может понять, что она больше уже не свободный форвард, а кандидат в президенты, и что несет больше ответственности, чем прежде. За пятнадцать лет в Грузии она не смогла стать частью этой страны, вряд ли она изменится сейчас», – считает эксперт.