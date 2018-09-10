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Власть как дура

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 10.09.2018, 19:08
  • 1,348
Антон Орехъ

Российскую власть, как дуру, раздражает любое слово поперек.

Протесты меняются. И по форме, и по смыслу, и по количеству, и по качеству. В московской акции Навального участвовало максимум тысяч пять. В остальных городах еще меньше. Очевидно, что участие в протесте важно в первую очередь для самих участников и для их самоощущения. Потому что власть к протестам не чувствительна и не будет никак учитывать мнения протестующих.

Очевидно, протестующих становится все меньше, но подавляются акции все жестче. Просто арифметически прикиньте количество избитых и задержанных от общего числа участников, и вы поймете, что процент растет. Стало быть, растет и риск закончить день в больнице или за решеткой – а может быть и там и там.

Очевидно, что в этих условиях на протесты будет выходить все меньше людей пожилых и даже среднего возраста. Протесты превращаются в молодежные акции, когда надо быстро думать, быстро бегать и ничего не бояться. Протестующих все меньше, но мотивация у них все выше. И мотивация этой молодежи гораздо выше, чем у полиции. Протестуют от души, а разгоняют по работе. А если выше мотивация, значит, протесты станут мобильнее и ловчее, а полиция будет выглядеть жестокой, но глупой и неповоротливой.

И я допускаю, что протестное движение будет становиться всё радикальнее, а сотня молодых протестующих заменит тысячу прежних мирных граждан с шариками и смешными плакатами.

Вот наша власть – она ведет себя как дура. Ей нужна не просто победа на выборах и не просто поддержка – ей нужна покорность! Зачем, например, вбрасывать бюллетени, когда и так ясно, что победишь с хорошим результатом? А потому что хочется не просто хороший результат – а максимальный. Лучше, конечно, вообще сто процентов — но тут уже стрёмно.

Зачем разгонять акции и сажать активистов, если на улицы выходят уже не тысячи, а сотни? Что такое пять тысяч для Москвы? Они затерялись бы в толпе на Тверской, где в разы больше народу идет просто так. Коммунисты выводят на улицы не меньше – а вы что-нибудь слышали о разгонах и задержаниях на коммунистических мероприятиях? Вышли, погорланили, спели песни военных лет и разошлись.

Если бы власти точно так же относились к Навальному, то и здесь ничего не происходило бы: вышли, прокляли Путина и разошлись по домам, растворившись в миллионах безразличных людей, занятых своими делами. А власть, соблюдая внешние приличия, делала бы свои делишки. Но власть, как дуру, раздражает любое слово поперек. И она истерит, машет руками и хочет закатать в асфальт. Добиваясь обратного эффекта.

И понятно, что дальше будет только хуже. Пенсии не будет. Рубль падает. Доходы падают. Экономика встала. Для радости поводов нет, а для недовольства всё больше. И всё больше поводов для радикализации. А пассивное большинство может и не выйдет на улицы, но внутренне поддерживать власть уже перестанет. На кого ей тогда опираться, кроме Росгвардии?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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