Шорец: Минчанам не надо ездить на своей машине 8 10.09.2018, 19:19

2,032

Фото: bymedia

Председатель Мингорисполкома рассказал об организации дорожного движения в Минске.

Накануне Дня города председатель Мингорисполкома Андрей Шорец дал интервью телеканалу ОНТ об организации дорожного движения, строительстве и многом другом, передает the-village.me.

«Я считаю, что в центре города комфортно должен чувствовать себя общественный транспорт и не надо жителям ездить на своей машине, занимать парковочные места в городе», — отметил Шорец.

По словам председателя Мингорисполкома, введение платных парковочных зон в центре и повышение стоимости стоянки уже стимулирует граждан разумно выбирать способ передвижения в центре города. При этом в целом, скорость движения в Минске не такая низкая: «У нас средняя скорость движения более 30 километров в час, при том, что каждый год количество автовладельцев возрастает на 5-6%. Город не останавливается, потому что разные системы организации дорожного движения, и автоматическая система работы 600 светофоров. Они объединены в единую систему. Зависимость от интенсивности дорожного движения, от времени суток и даже времени года. Умная система сама анализирует, на каком перекрестке должен гореть больше или меньше тот или иной свет».

Он также заявил, что добирается на работу не только на служебной, но и на личной машине, а однажды приехал в горисполком на велосипеде.

По словам председателя объемы строительства в Минске будут сокращаться: «Мы в этом году построим 720 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году было 644 тысяч квадратных метров, но в четырнадцатом мы построили миллион триста. Есть регламенты генерального плана утвержденного, которые предполагают снижение количества строительства жилья, чтобы мы не переселили в Минск всю страну. Что касается очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.