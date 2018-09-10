На парламентских выборах в Швеции победили социал-демократы 10.09.2018, 19:28

Восемь политических сил преодолели четырехпроцентный барьер на выборах в шведский риксдаг.

Социал-демократическая партия Швеции одержала победу на выборах в риксдаг (парламент) страны, которые состоялись 9 сентября. По предварительным данным со всех 6004 участков, социал-демократы набрали 28,4% голосов, сообщает gordonua.com со ссылкой на "Шведское радио".

На втором месте – Умеренная партия, 19,8%.

Правая партия "Шведские демократы", выступающая с антииммигрантских и евроскептических позиций, набрала 17,6% голосов и стала третьей. Это ее лучший результат за время участия в выборах.

Четырехпроцентный барьер преодолели восемь политических сил. При этом ни правые, ни левые не в состоянии сами сформировать коалицию большинства. Коалиционные переговоры уже начались, хотя официальные результаты еще не обнародованы, сообщает национальная радиостанция.

Однопалатный парламент Швеции состоит из 349 депутатов. В 2014 году Социал-демократическая партия также была первой, с показателем 31,01%.