закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 19:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

На парламентских выборах в Швеции победили социал-демократы

  • 10.09.2018, 19:28

Восемь политических сил преодолели четырехпроцентный барьер на выборах в шведский риксдаг.

Социал-демократическая партия Швеции одержала победу на выборах в риксдаг (парламент) страны, которые состоялись 9 сентября. По предварительным данным со всех 6004 участков, социал-демократы набрали 28,4% голосов, сообщает gordonua.com со ссылкой на "Шведское радио".

На втором месте – Умеренная партия, 19,8%.

Правая партия "Шведские демократы", выступающая с антииммигрантских и евроскептических позиций, набрала 17,6% голосов и стала третьей. Это ее лучший результат за время участия в выборах.

Четырехпроцентный барьер преодолели восемь политических сил. При этом ни правые, ни левые не в состоянии сами сформировать коалицию большинства. Коалиционные переговоры уже начались, хотя официальные результаты еще не обнародованы, сообщает национальная радиостанция.

Однопалатный парламент Швеции состоит из 349 депутатов. В 2014 году Социал-демократическая партия также была первой, с показателем 31,01%.


популярное за неделю

Мнение

Это все, что нужно знать об экономике Беларуси
Это все, что нужно знать об экономике Беларуси Андрей Санников
Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич