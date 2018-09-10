Бизнесмен Израилевич проиграл суд газете «Новы час» 10.09.2018, 19:43

Бизнесмен теперь должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов.

10 сентября в суде Советского района Минска был вынесен приговор по делу по защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Аркадия Израилевича. Ответчиками выступали газета "Новы час" и независимый журналист Денис Ивашин, передает euroradio.fm.

Издание публиковало расследование Ивашина, в котором утверждается, что компания Израилевича, ООО "Ив", является бенефициаром строительства скандально известного ресторана в Куропатах около народного мемориала жертвам сталинских репрессий. Израилевич заявил, что это неправда, и потребовал у газеты опубликовать опровержение информации, а также материальной компенсации — 40 тысяч белорусских рублей (за "эмоциональные переживания и ухудшение физического состояния").

В итоге Израилевич проиграл суд. Он должен заплатить 600 рублей компенсации ответчикам за услуги адвокатов.

Главный редактор "Новага часу" Оксана Колб сказала, что, несмотря на приговор, готова предоставить Аркадию Израилевичу возможность объяснить свою позицию. Она рада, что "суд стал на сторону справедливости".