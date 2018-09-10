закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 20:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Историк рассказал об истоках белорусской письменности

3
  • 10.09.2018, 19:58
  • 1,160

Если кто-то скажет, что белорусский язык – диалект русского или польского, покажите ему это видео.

Об истоках белорусской письменности рассказывает в своей программе на «Белсате» «Загадки белорусского истории» доктор исторических наук, профессор Алесь Кравцевич.

Если вы не знаете, где искать первое белорусское граффити, что литовская письменность возникла на 500 лет позже белорусской, и до какого века по-белорусски разговаривали князья – смотрите новый выпуск программы.


популярное за неделю

Мнение

Это все, что нужно знать об экономике Беларуси
Это все, что нужно знать об экономике Беларуси Андрей Санников
Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич