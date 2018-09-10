Историк рассказал об истоках белорусской письменности 3 10.09.2018, 19:58

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Если кто-то скажет, что белорусский язык – диалект русского или польского, покажите ему это видео.

Об истоках белорусской письменности рассказывает в своей программе на «Белсате» «Загадки белорусского истории» доктор исторических наук, профессор Алесь Кравцевич.

Если вы не знаете, где искать первое белорусское граффити, что литовская письменность возникла на 500 лет позже белорусской, и до какого века по-белорусски разговаривали князья – смотрите новый выпуск программы.