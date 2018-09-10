ЕС и Великобритания могут достичь соглашения по Brexit в течение восьми недель 10.09.2018, 20:51

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Координатор переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье заявил, что окончательное соглашение о Brexit может быть достигнуто в течение восьми ближайших недель. Об этом он заявил 10 сентября во время выступления в словенском Бледе, сообщает Bloomberg.

По словам политика, достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС может состояться к началу ноября. Эти сроки он назвал "наиболее реалистичными".

Барнье отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к этому времени.

Также переговорщик добавил, что на данный момент нерешенными остались несколько вопросов. В частности, это вопрос границы между Ирландией и Великобританией.

На фоне заявления политика курс фунта стерлингов подскочил на 0,8% к доллару США – до $1,3023.