Болтон: Ответ на применение химоружия в Сирии будет куда более жестким, чем в прошлые разы 10.09.2018, 21:01

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Джон Болтон

ФОто: AP

Советник президента США по национальной безопасности предупредил Башара Асада.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Британия и Франция договорились, что очередное применение химического оружия сирийскими правительственными войсками приведёт к «куда более мощному» ответу в сравнении с прошлыми ударами по Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы попытались в недавнее время донести сообщение о том, что в случае третьего использования химического оружия, ответ будет куда более жестким», — сказал Болтон, отвечая на вопросу журналистов.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что в нанесении удара по Сирии может поучаствовать и Германия, однако ФРГ в своей речи Болтон не упомянул. «Я могу сказать, что мы находились в переговорах с британцами и французами, которые поддержали нас при втором ударе, они также согласились, что еще одно использование химоружия будет означать более мощный ответ», — заключил советник президента США Дональда Трампа.