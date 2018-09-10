закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 23:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Болтон: Ответ на применение химоружия в Сирии будет куда более жестким, чем в прошлые разы

  • 10.09.2018, 21:01
  • 1,393
Джон Болтон
ФОто: AP

Советник президента США по национальной безопасности предупредил Башара Асада.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Британия и Франция договорились, что очередное применение химического оружия сирийскими правительственными войсками приведёт к «куда более мощному» ответу в сравнении с прошлыми ударами по Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы попытались в недавнее время донести сообщение о том, что в случае третьего использования химического оружия, ответ будет куда более жестким», — сказал Болтон, отвечая на вопросу журналистов.

Ранее немецкий таблоид Bild писал, что в нанесении удара по Сирии может поучаствовать и Германия, однако ФРГ в своей речи Болтон не упомянул. «Я могу сказать, что мы находились в переговорах с британцами и французами, которые поддержали нас при втором ударе, они также согласились, что еще одно использование химоружия будет означать более мощный ответ», — заключил советник президента США Дональда Трампа.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип