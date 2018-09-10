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Рейтинг паспортов: Беларусь оказалась между Оманом и Мальдивами

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  • 10.09.2018, 21:07
  • 2,598

Лучшие, чем у Беларуси, позиции у всех наших соседей.

Белорусский паспорт занял 52 место из 89 по спектру возможностей в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, передает nn.by.

В частности, паспорт гражданина Беларуси гарантирует безвизовый доступ в 43 страны. Еще в 38 странах белорусы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 117 стран должны оформлять визу заранее.

Также 52 место в рейтинге занимает паспорт Омана.

На 51 позиции находятся Мальдивы, а на 53 позиции — Тайланд и Казахстан.

Лучшие, чем у Беларуси, позиции у всех наших соседей. Польша, Литва и Латвия делят 6-7 место в глобальном индексе (119 «безвизовых» стран), украинский паспорт занимает 24 место (90 «безвизовых» стран), российский паспорт — на 36 месте в рейтинге (79 «безвизовых» стран).

Первое место в рейтинге как и в прошлом году занял паспорт Сингапура — его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.


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