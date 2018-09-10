Криушенко - о матче c Молдовой: Решения по стартовому составу еще нет 2 10.09.2018, 21:18

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сборная Беларуси сыграет с командой Молдовы 11 сентября.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от матча со сборной Молдовы, который пройдет 11 сентября.

- Вас удивил результат матча сборной Молдовы в Люксембурге?

- Удивило не столько само поражение, сколько счет — команда много пропустили. А вообще Люксембургу ведь и мы проигрывали — сборная этой страны довольно быстро прогрессирует.

- Что Юрий Кендыш рассказал вам про Молдову — и игроков национального чемпионата?

- Рассказал, что это очень теплая гостеприимная страна. А про игроков из чемпионата такой информации, о которой никто не знает, я не получил. Сейчас в интернете достаточно информации. Хотя Юра, конечно, дополнил ее более конкретно.

- Кого выделите из молдавской сборной?

- Есть группа опытных игроков — Гацкан, Ионицэ… Быстрые фланги — что защитники, что хавбеки. Достаточно ровная команда с лидерами в каждой линии.

- Будет ли белорусская команда с первых минут бросаться в атаку, как с Сан-Марино, — или есть варианты смены тактики?

- Еще есть время — больше суток до игры. Окончательного решения еще нет как по стартовому составу, так и по тактическим моментам. Пока мы обсуждаем все эти нюансы.

- Как сборная восприняла шанс для скромных команд попасть на чемпионат Европы, что дает Лига наций?

- Мы не одни, кто ставит эту цель. Ну а как восприняли? С надеждой — и верой в успех. Что его можно добиться — и попасть на топ-турнир, — сказал Криушенко.