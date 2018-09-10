Путин наградил орденом Мужества руководителя «расследования» убийства Немцова

Путин наградил орденом Мужества руководителя «расследования» убийства Немцова2
- 10.09.2018, 21:21
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Николай Тутевич получил награду «за самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга».
Владимир Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования убийства Бориса Немцова.
Об этом сообщает сайт «МБХ-медиа».
В документе отмечается, что Николай Тутевич получил награду за самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга.
«МБХ-медиа» напоминает, что предшественник Тутевича – Игорь Краснов, ранее руководивший расследованием убийства политика, получил повышение по службе. Бориса Немцова убили в феврале 2015-го года. По этому делу осудили пять человек.