72-летнюю Нину Багинскую оштрафовали за «прогулку с плакатом» 4 10.09.2018, 21:28

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Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Пенсионерка держала в руках плакат «Беларусь репрессированная».

Известную общественную активистку, 72-летнюю Нину Багинскую, которая "гуляла с плакатом", оштрафовали на 1225 рублей, информирует “Радио Свобода”.

Её задержали 10 сентября в центре Минска. Пенсионерка держала в руках плакат "Беларусь репрессированная», которым она протестовала против судов над участниками "Куропатской вахты" (активисты протестуют против деятельности ресторана около народного мемориала в Куропатах).

Ніна Багінская падчас пратэстаў супраць рэстарацыі «Поедим поедим» у Курапатах

С Октябрьской площади Багинская собиралась идти по тротуарам проспекта Независимости к зданию КГБ, но на пересечении с улицей Энгельса её задержали.

Ніна Багінская з плякатам «Беларусь рэпрэсаваная», архіўнае фота

Нина Багинская говорит, что омоновцы обратили внимание на красную свастику, которая на плакате переплетена с серпом и молотом. Суд состоялся оперативно. Багинская была осуждена за повторное нарушение правил организации или проведения массовых мероприятий. Плакат ей не вернули.