72-летнюю Нину Багинскую оштрафовали за «прогулку с плакатом»4
- 10.09.2018, 21:28
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Пенсионерка держала в руках плакат «Беларусь репрессированная».
Известную общественную активистку, 72-летнюю Нину Багинскую, которая "гуляла с плакатом", оштрафовали на 1225 рублей, информирует “Радио Свобода”.
Её задержали 10 сентября в центре Минска. Пенсионерка держала в руках плакат "Беларусь репрессированная», которым она протестовала против судов над участниками "Куропатской вахты" (активисты протестуют против деятельности ресторана около народного мемориала в Куропатах).
С Октябрьской площади Багинская собиралась идти по тротуарам проспекта Независимости к зданию КГБ, но на пересечении с улицей Энгельса её задержали.
Нина Багинская говорит, что омоновцы обратили внимание на красную свастику, которая на плакате переплетена с серпом и молотом. Суд состоялся оперативно. Багинская была осуждена за повторное нарушение правил организации или проведения массовых мероприятий. Плакат ей не вернули.