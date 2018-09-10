РФ и Япония не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил 10.09.2018, 21:53

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Переговоры во Владивостоке не позволили решить территориальный спор РФ и Японии вокруг Курильских островов.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ не смогли достичь существенного прогресса в вопросе заключения мирного договора между странами. Об этом Путин сообщил по итогам встречи с Абэ во Владивостоке в понедельник, 10 сентября, передает DW.

"Вопрос этот обсуждается многие десятилетия. И было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье", - отметил российский президент. Японский премьер подчеркнул, что подписание данного договора является задачей, которую должно решить их с Путиным поколение.

В то же время стороны договорились о реализации до конца 2018 года третьей японской бизнес-миссии на Курилы для конкретизации проектов по совместной хозяйственной деятельности на спорных островах.

После Второй мировой войны между СССР (а затем - Россией) и Японией до сих пор не подписано мирное соглашение. Это связано с территориальным спором вокруг четырех Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония.