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Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

  • 10.09.2018, 22:39
Фото: utro.ru

Диктатор Северной Кореи написал президенту США письмо.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предложил провести новую личную встречу, передает meduza.io.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это «чрезвычайно теплое, позитивное письмо». Она подчеркнула, что в Вашингтоне готовы на повторную встречу и уже находятся «в процессе координации».

Сандерс также сообщила, что в Вашингтоне отметили факт отсутствия баллистических ракет на параде в Пхеньяне, посвященном 70-летию КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года в Сингапуре — это была первая в истории встреча действующих глав Северной Кореи и США. По итогам встречи они подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».


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