Лев Марголин: Белорусам могут ограничить доступ к операциям с валютой 9 11.09.2018, 8:10

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Экономист посоветовал по возможности запасаться долларами и евро.

Белорусский рубль продолжает сдавать к евро и доллару. Так, вчера на торгах доллар вырос до 2,1605 рубля, а евро — до 2,4977 рубля. Эксперты советуют, как вести себя белорусам при такой ситуации на валютном рынке — ждать, идти в обменник, скупать товары или предпринимать какие-то другие действия, пишет tut.by.

Cпрогнозировать курс основных валют к белорусскому рублю можно будет только через три месяца, считает экономист Лев Марголин. Если в силу вступит второй пакет антироссийских санкций, это вызовет серьезное ухудшение ситуации на валютном рынке. Впрочем, готовиться к денежной нестабильности можно уже сейчас.

— Падение белорусского рубля продолжится, так как Россия — наш основной внешний торговый партнер. Если наша валюта укрепится, то белорусский экспорт для россиян будет становиться все дороже и дороже. Обычно на это реагируют сокращением спроса, что для страны подобно смерти.

Эксперт считает, формируя курс валют, Нацбанк старается учитывать интересы белорусских экспортеров, «так называемого промышленного лобби».

— Несмотря на то, что наши аксакалы ушли из правительства, думаю, что все равно есть кому лоббировать их интересы. Но другое дело, что Нацбанк может опять раскрутить инфляцию, которая уже более-менее сократилась до приемлемых размеров.

По мнению аналитика, из-за этого импортные товары, «безусловно, подорожают» с временным лагом в 3−4 месяца. Изменится цена и на все остальные товары.

— Дело в том, что в нашей экономике импортную составляющую можно найти практически в каждом товаре, даже в хлебобулочных изделиях. К тому же дорожает топливо, а транспортная составляющая — это вообще все без исключения товары промышленного и народного потребления. Поэтому ждут нас нелегкие времена.

Аналитик советует по возможности закупаться валютой.

— Я думаю, что белорусы всегда ко всему готовы, потому что то, что происходит сегодня, происходило уже не раз. Когда стоит вопрос, где держать деньги — в кубышке или в банке, я бы посоветовал первый вариант. Если наступят тяжелые времена, не исключаю, что могут последовать ограничения на использование валютных счетов. Поэтому все предельно понятно: держите дома и никому не показывайте.