Фотофакт: Как выглядели минские студенты сорок лет назад 9 11.09.2018, 8:23

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Может быть, кто- то найдет на фото себя или своих родителей.

Журналисты the-village.me продолжают копаться в архивах, находить старые снимки, чтобы увидеть, как меняется Минск. Становится ли меньше деревьев, почему вывески на магазинах стали хуже, а киоски были моднее.

В очередном выпуске журналисты взглянули на студентов 40 лет назад – не сравнения ради, «хотя, стоит отметить, выглядели они куда взрослее и серьезнее нынешних», пишет издание.