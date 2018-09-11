Сегодня – день памяти о гетмане Константине Острожском 11.09.2018, 8:46

Константин Острожский

Вершиной карьеры великого полководца стал разгром вооруженного по татарскому типу московского войска.

11 сентября 1530 года в Вильно не стало одного из величайших полководцев средневековой Европы – гетмана Константина Острожского.

Самой блестящей победой военного гения Острожского стада битва под Оршей 8 сентября 1514 года, когда войска ВКЛ разбили московское войско.

Как воины Великого княжества добывали победу и что повлияло на исход битвы, «Еврорадио» рассказал историк Алесь Казаков.

О мифах Оршанской битвы

«Точно не установлено количество московского войска. Но можно сказать, что оно и близко не составляло 80 тысяч. Все Московское государство не смогло бы выставить такое большое войско. Количество московского войска было примерно таким же, как войска ВКЛ, может, немного больше».

Об оружии Московского государства и ВКЛ

«Московское войско — это была кавалерия, вооруженная по татарскому типу. Они не носили тяжелых доспехов, основное вооружение — лук и сабля. Войско ВКЛ было достаточно разнообразным. Оно состояло из польских наемников, крылатых гусар там было немного, была еще наемная пехота с огнестрельным оружием. Около половины армии — посполитое ополчение ВКЛ, там вооружались согласно своим возможностям».

«Эпоха Оршанской битвы — это эпоха, когда начиналось распространение огнестрельного оружия. Оршанская битва очень хорошо вписывается в этот контекст. Эффективность такого оружия тогда была невысокой, поэтому оно не давало сильного преимущества».

О военачальниках Оршанской битвы

«Эта битва стала вершиной карьеры для Константина Острожского. Руководство такой массой войск — самый сложный момент в военном деле, особенно, когда армия такая разная по вооружению. Ему это очень удалось».

«О руководителях московского войска рассказывает только один источник. И там автор возлагает всю вину на одного из воевод, на конфликт между двумя воеводами. Но автор симпатизирует одному из воевод, поэтому можно сомневаться в его объективности».

О выгодах ВКЛ от Оршанской битвы

«Потери московского войска были существенными, что не могло не подорвать военный потенциал на какое-то время. Московское государство не провело ни одной успешной наступательной операции до конца войны в 1522 году. Это последствия тяжелого поражения под Оршей».