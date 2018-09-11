Жителям швейцарской деревни дадут по $2600 в месяц — просто так 12 11.09.2018, 8:51

1,809

Крестьяне в деревне Райнау примут участие в эксперименте по безусловному базовому доходу.

Если бы вам предложили получать каждый месяц определенную сумму денег просто за то, что вы живете в Беларуси, согласились бы вы?

Нечто подобное собираются организовать в небольшой швейцарской деревне Райнау. Уже более половины из ее 1300 жителей проголосовали за то, чтобы каждый месяц получать по 2500 швейцарских франков (около 2600 долларов) в качестве так называемого базового дохода, иначе говоря — за просто так, пишет «Наша Нива».

СМИ уже сообщали о том, что подавляющее большинство швейцарцев на референдуме 2016 года высказались против безусловного базового дохода. Но теперь эксперимент могут провести в отдельной деревне.

По замыслу организаторов, человек должен получать деньги не за работу, но для того, чтобы он мог работать. Они собираются снять про свой эксперимент документальный фильм и подключить к делу ученых, чтобы исследовать, как халявные деньги влияют на людей и общество.

Таким образом каждый человек в деревне будет иметь ежемесячно гарантированный доход. Если кто-то заработает больше, то сможет также оставить это себе.

Идея базового дохода в том, что каждый гражданин получает от государства определенную сумму, независимо от того, сколько он или она зарабатывает, работает ли вообще. Кстати, одним из самых знаменитых сторонников безусловного базового дохода является основатель Facebook Марк Цукерберг.

Согласно Википедии, в мире уже проводилось несколько локальных экспериментов по базовому доходу. Из наших ближайших соседей что-то подобное в прошлом году попытались сделать финны — у них в эксперименте участвовали 2 тысячи человек, но его пришлось свернуть после того, как правительство отказался продолжить его финансирование. А вот специальная комиссия немецкого парламента в 2013 признала эту затею «невыполнимой» — мол, базовый доход лишит людей трудовой мотивации, что может иметь непредсказуемые последствия для национальной экономики.

Единого взгляда на безусловный базовый доход нет. Критики считают эту идею вредной и утопичной. Для нее нужно много денег, а получатели базового дохода могут превратиться в пассивных бездельников, а то и в алкоголиков или наркоманов.

Те же, кто поддерживает безусловный базовый доход, полагают, что он мог бы раскрепостить предпринимательский дух среди людей, которые должны держаться за свои зачастую ненавистные им рабочие места.

Есть и такое мнение, что в будущем большинство человеческого труда будут выполнять роботы, и человечеству волей-неволей придется вводить безусловный базовый доход, чтобы хоть как-то дать выжить безработным homo sapiens.