Ryanair объявил очередную забастовку 11.09.2018, 9:02

Пилоты не выйдут на работу завтра, 12 сентября.

Пилоты ирландской авиакомпании Ryanair намерены в среду, 12 сентября, провести очередную суточную забастовку во всех немецких аэропортах. Об этом сообщило руководство профсоюза Ver. di и объединение пилотов Cockpit в понедельник, 10 сентября, передает dw.com.

Как следует из призыва Cockpit к нанятым пилотам Ryanair, забастовка начнется в три часа ночи в среду и продлится до того же времени сутки спустя. Профсоюз Ver. di призвал к забастовке немецких бортпроводниц и бортпроводников Ryanair. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Затронутыми оказались 55 тысяч пассажиров.

Пилоты и бортпроводники требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес. «Авиакомпания, очевидно, хочет своим предложением по оплате труда добиться «тарифной диктатуры» окольными путями. С нами это не пройдет», — заявил представитель Cockpit Ингольф Шумахер.