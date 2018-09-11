Режим Путина дал течь 7 Иван Яковина, «Новое время»

11.09.2018, 9:14

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Приближенные правителя РФ бегут с корабля.

Крысы президента РФ побежали с корабля, в Швеции ультраправые установили рекорд, а в Польше выпускников МГИМО прогнали из МИДа.

1. Начать обзор сегодня хочу с истории, сразившей меня просто наповал. У нее так много смыслов, что каждый, наверное, какой-то свой увидит. Помните Игоря Вострикова - жителя Кемерово, потерявшего на пожаре в местном торговом центре сестру, жену и троих дочерей? Массовая гибель детей тогда чуть не привела к народному бунту в Кемерово, причем одним из наиболее активных протестующих был Востриков. Но власть быстро сориентировалась, с ним провели "беседу", пообещали депутатский мандат и другие блага. После этого Востриков записал странное видеообращение, в котором поддержал местного губернатора, Владимира Путина и обвинил в произошедшем "майданщиков". Так вот: сегодня выяснилось, что ни постов, ни должностей у него не будет: "Единая Россия" в местный парламент его не провела. Вострикова использовали, как всем известное изделие, и выбросили. Он остался без сестры, без жены, без трех дочерей, без человеческого достоинства и без обычной совести. Ну а теперь - и без сладкой, богатой должности, ради которой он предал память обо всем, что ему было дорого.

2. Местные выборы в выходные прошли не только в Кемерово, но и по всей России. Главный их итог - это катастрофическое падение популярности правящей "Единой России", неофициальным лидером которой является Владимир Путин. Там, где голоса считали сравнительно честно, ее результат не превысил 30 процентов. На выборах губернатора в нескольких регионах даже придется проводить давно забытые вторые туры (в последние годы кандидаты от власти неизменно побеждали там с огромным отрывом). В Москве мэром переизбрался Сергей Собянин, за которого проголосовали 70 процентов от 30 процентов избирателей, пришедших на участки. Реальная явка, правда, была раза в три меньше, то есть за Собянина проголосовали менее 10 процентов избирателей Москвы, включая Владимира Путина. Тот, кстати, по глупости своей долго не мог опустить свой бюллетень, и даже вступил в дискуссию с говорящей избирательной урной.

3. Главным событием в РФ стали все-таки массовые митинги протеста против президента и его режима. По всей стране были арестованы около тысячи человек, им теперь грозят административные и уголовные дела. Многие были избиты, но в этот раз в Петербурге, например, демонстранты тоже били полицию. Сами митинги, конечно, к смене власти не привели, но показали, что уровень легитимности власти снижается, что диалога с ней никто уже не ждет, а также то, что митинги прекрасно идут и без лидера оппозиции Алексея Навального и его команды - политик и почти все его соратники были арестованы заранее. Я не устану повторять, что народной ревлюции в России быть не может - власть слишком хорошо к ней готова. Но такие митинги и серьезное падение рейтинга Путина и его режима безусловно придадут смелости потенциальным заговорщикам внутри и около Кремля.

4. Все эти события показали, что действующая российская власть становится все слабее и уже не слишком хорошо контролирует ситуацию. Уже в понедельник курсы доллара и евро в Москве опустились до самых низких за последние три года значений: доллар продавали по 70 рублей, евро - по 81 рублю. Рынок чувствует, что в Кремле что-то сгнило и зашаталось. Точнее, сгнило не "что-то", а люди. Сегодня "Новая газета" опубликовала данные о целой куче высших чиновников и топ-менеджеров, которые готовили себе "запасные аэродромы" в Венгрии, пытаясь получить вид на жительство в этой стране. О том, насколько все печально свидетельствует лишь один факт: среди бегущих с корабля крыс обнаружился сын главы Службы Внешней Разведки РФ Сергея Нарышкина со всем его семейством. Представляете себе: сын главного российского шпиона мечтает свалить из своей богоспасаемой Родины вместе с детьми и домочадцами! Если самые жирные и осведомленные бояре упаковали чемоданы, значит скоро там точно что-то веселое начнется.

5. Сейчас, кстати, самое время для западных стран ударить по таким вот высокопоставленным беглецам, чтобы добиться от них смены режима в РФ. Надо просто лишить их всякого доступа в ЕС, США и Канаду, отобрать хранящиеся на Западе деньги и имущество, пообещав вернуть после проведения в России честных и свободных выборов, прекращения войн и возврата оккупированных территорий. Если всем этим нарышкиным и их детям поставить такие условия, то Путин перестанет быть президентом уже к следующим выходным. К сожалению, сейчас пока только США и Великобритания всерьез заняты этим направлением работы. Американцы готовят законопроект о жестких санкциях, а британцы решили пересмотреть выдачу россиянам 700 "золотых виз" в 2008-2015 годы. Эти визы выдавались всякому, кто вложит в британскую экономику более 50 тысяч фунтов. Думаю, если их все скопом отменят, то над Рублевским шоссе месяц будет стоять вой и плач. В общем, это хорошее решение.

6. Наткнулся сегодня на совсем короткое сообщение: в Москве, около здания МИДа РФ в ресторане обнаружился Игорь Плотницкий. Как утверждают очевидцы, он "ел суп и читал новости в телефоне". Бывший главарь луганских сепаратистов наверняка сейчас благодарит судьбу, что его устранили от власти с позором - в результате переворота, а не "благородно и героически", как его подельника Захарченко. Теперь он кушает суп, а Захарченко кушают червяки.

7. Немного о главном европейском событии. В Швеции на парламентских выборах крайне правая партия "Шведские демократы" получила рекордные для себя 17+ процентов голосов и заняла третье место. Не вдаваясь в подробности шведской политики, скажу, что это позволит ей обладать решающим словом при формировании правительства и принятии в парламенте любых законопроектов. А традиционным левым и правым теперь придется преодолеть взаимную неприязнь, чтобы научиться работать вместе, если они не хотят пускать в свою песочницу ужасных "неонацистов". Похоже, в Швеции закончились дни, когда местная политика была тихой, уютной и домашней. С нетерпением жду момента, когда шведские депутаты начнут бить друг другу морды, блокировать трибуну и обливаться минералкой.

8. Ну и последнее на сегодня: в Польше из МИДа страны выгнали всех выпускников МГИМО и всех людей, работавших в этой структуре до 1990 года. Полностью поддерживаю решение поляков. МГИМО - отвратительный вуз для богатого регионального быдла и местных мажоров. Его выпускники, как правило, знают лишь о том, где в Москве самые дорогие клубы, кабаки и бордели. Никакого понятия о международных отношениях у них обычно нет, зато есть наркотическая зависимость и серьезные проблемы психологического характера.

Иван Яковина, «Новое время»