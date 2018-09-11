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Эрдоган: Москва и Тегеран должны прекратить военную операцию в Сирии

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  • 11.09.2018, 9:28
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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Ближневосточный «союзник» снова выступил против Путина.

Военная операция сирийского правительства в Идлибе вызовет гуманитарные проблемы, а также несет угрозу безопасности Турции и Европы, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Голос Америки».

В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Эрдоган призвал международное сообщество принять меры в Идлибе - последнего центра повстанцев в Сирии, и предупредил, что в противном случае «весь мир заплатит цену».

Эрдоган, который на прошлой неделе встретился со своими российским и иранским коллегами на саммите в Тегеране, также сказал, что Россия и Иран должны взять ответственность за прекращение гуманитарной катастрофы в Идлибе.


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