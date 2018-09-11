Фотофакт: Как изменится фигура, если проходить 10 тысяч шагов в день 6 11.09.2018, 9:43

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Минчанка поделилась своим опытом.

Для конкурса «Брось себе вызов» сайт tut.by попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Минчанка Мария Лисица решила каждый день проходить как минимум 10 тысяч шагов.

Мария говорит, что у нее с августом — «особые отношения». В прошлом году в это время похудела на 20 кг без изнурительных тренировок и голодания. Правда, 5 из потерянных 20 кг вернулись после отпуска. Идея о 10 тысячах шагов к девушке пришла во время вечерней прогулки:

— Я возвращалась домой по проспекту Независимости, а в кармане настойчиво заурчал телефон. Приложение-трекер заявило, что я достигла цель в 10 тысяч шагов. И тогда я поняла: почему бы не бросить себе такой вызов на месяц — с учетом того, что работу на кофейном заводе можно считать сидячей?

Когда знакомые Марии узнали о ее цели, реакция была противоречивой: одни восприняли позитивно и всячески поддерживали, а вот другие утверждали, что 10 тысяч шагов в день — это капля в море. Ходить нужно 20−30 тысяч.

— Но когда я задавала закономерный вопрос: сколько двигаются эти люди в день? — затруднялись ответить.

Мария отмечает, что весь август погода способствовала прогулкам. Не было ни одного действительно дождливого дня, чтобы именно погода стала препятствием к выполнению «программы минимум».

— Когда была особенно хорошая погода, после работы я шла пешком с Каменной Горки до площади Независимости.

Во время прогулок девушка слушала аудиокниги, говорила по телефону.

— Но больше всего доставляла удовольствие возможность подумать и перезапустить мозги после тяжелого рабочего дня. Все мысли и идеи укладывались в голове в верном порядке, а для возникающих проблем находилось удивительное решение.

А еще признается: здорово устраивать совместные прогулки с сестрой — это очень сближает, когда ты не утыкаешься в экран смартфона, а общаешься с живым человеком.

Итого за 30 дней вызова Мария прошла 250 километров. В среднем за день — по 11,5 тысяч шагов. Также, уточняет девушка, она пересмотрела свое питание и похудела на 5,5 кг. Мария сфотографировалась в начале и в конце августа — и говорит, что ощущает себя готовой к новому отпуску.