Полная пенсия 1 Вадим Зайдман, kasparov.ru

11.09.2018, 9:57

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Фото: ТАСС

Может пора задуматься о том, что все в мире взаимосвязано.

Что-то я перестал понимать россиян. Вы что, недовольны совсем недавно избранной властью? Причем, избранной в который уже раз, что может означать только одно: ее деятельностью люди не просто довольны, а довольны до одури, до беспамятства! Не могу же я допустить отсутствие всякой логики у большинства россиян?!

Не понимаю, как вы вообще можете быть не просто недовольны реформой, затеянной законно избранной ВАМИ властью, но даже сметь выразить свое недовольство публично, выйдя на улицы российских городов? И еще иметь совесть возмущаться действиями полиции, задерживавшей этих смутьянов, а если уж называть вещи своими именами, то этих недовольных следует назвать "раша-фашистами".

Вы возмущены таким определением? Вы оскорблены!? – Ваши дети, ваши пожилые родители, рискуя если не жизнью, то здоровьем и свободой, рискуя получить полицейскими дубинками по голове, вышли на площадь, протестуя против грабительской пенсионной реформы, а я их за это: "раша-фашисты"?!

А я скажу больше: "раша-фашисты" не только те, кто непосредственно вышел на улицы и площади, но и те, кто дома, находясь в тепле и уюте, сочувствуют им. "Раша-фашисты" – все, недовольные властью, ограбившей народ, а таких, можно заподозрить, на порядок больше. Даже, подозреваю, число таких, недовольных, вполне может быть сравнимо с числом россиян, радовавшихся в свое время возвращению Крыма в родную гавань.

Люди оскорблены грабительской реформой, их протест справедлив! – вознегодуете вы.

Но именно за то, что украинцы в 2013-м году вышли на Майдан против перманентного непросыхающего грабежа страны бандой Януковича (в том числе попыткой украсть этой бандой европейскую перспективу), вы уже пять лет, с подачи вашей любимой власти, называете их "укро-фашистами". Вы, вслед за вашим зомбо-ящиком, все время напоминаете украинцам, что все их несчастья (и последовавшая аннексия Крыма, и борьба за "русский мир" в Лугандонии) проистекают из того, что они посмели сказать "геть" законно избранному президенту, и именно это вы назвали "укрофашизмом". А также, разумеется, "наглое" возмущение украинцев крымской покражей и их противостояние российской агрессии на востоке страны.

Поэтому я удивляюсь россиянам, которые возмущены пенсионной реформой: за годы, прошедшие после "Крымнаша", зомбоящик, кажется, внушил вам простую формулу: всякое проявление недовольства "законно избранной властью" – это фашизм. У тех, кто недоволен, есть законная возможность сменить власть на "выборах". Если вы проявляете свое недовольство где-либо в другом месте, помимо галочки в избирательном бюллетене, вы – фашисты. А уж тем более, если вышли на улицы. И напомню – на избирательных участках россияне были совсем недавно. И только не надо про подтасовки результатов голосования – кто-нибудь сомневается, что за Путина без всяких подтасовок проголосовало большинство россиян?

Я понимаю, все дело в том, что петух по имени Путин клюнул самих россиян, огромное их число. Коснулось самих. Понимаю – не очень приятно, если вместо сочувствия и поддержки вас обзывают "раша-фашистами".

А ведь вас все-таки не убивают, не изгоняют из своих домов, не воруют территории.

Может пора задуматься об этом?

А также о том, что все в мире взаимосвязано? И подозреваю – спроси недовольных пенсионной реформой – они и сегодня, начиная с некоторых оппозиционеров и заканчивая последним пенсионером, подтвердят, что Крым – наш.

Вадим Зайдман, kasparov.ru