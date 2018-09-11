Из МИД Польши уволили практически всех сотрудников, которые учились в МГИМО

Из МИД Польши уволили практически всех сотрудников, которые учились в МГИМО2
- 11.09.2018, 10:06
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На руководящих должностях нет лиц, которые были в списках сотрудников коммунистических спецслужб.
10 сентября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил в Twitter, что из ведомства уволили практически всех сотрудников, которые заканчивали МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), пишет gordonua.com.
"Можно сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. В настоящее время на руководящих должностях нет людей, которые были в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками МГИМО", – написал он.
Чапутович сказал, что кадровая ротация повысит эффективность деятельности министерства и наполнит его работниками, которые привержены политике польского государства.