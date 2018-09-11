Владимир Сташкевич: Про мое задержание с национальным флагом узнает комиссия по статусам марафонов 5 11.09.2018, 10:22

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Полумарафонец с бело-красно-белым флагом рассказал подробности своего задержания.

Участник Минского полумарафона-2018 Владимир Сташкевич рассказал «Еврорадио» подробности своего задержания с бело-красно-белым флагом сразу после финиша.

- Я когда бежал, уже понял, что что-то будет. Слышал переговоры по рации, их же там много было на тротуаре. Говорили, мол, бежит с флагом, один раз даже прошла команда на задержание. Я сразу пристроился в толпу людей, ближе к центру проезжей части. Думал, если все же выбегут на дорогу за мной, еще посмотрим кто кого победит в беге. В итоге задержали только после финиша.

Сначала со мной разговаривали в автозаке, потом привезли в РОВД Центрального района. Составили два протокола — один о задержании, второй — об изъятии бело-красно-белого флага. В первом протоколе так и написали — "бежал с БЧБ флагом". Я удивился, что больше в протокол ничего не добавили, типа, махал руками, ругался матом, хватал за форму. Флаг забрали на экспертизу, 10 дней на нее отводится. Сказали, в зависимости от ее результата будет принято решение о возбуждении административного процесса. Или невозбуждении.

Со мной все вежливо обращались. И я себя вел спокойно. Спрашивали, зачем бежал с флагом, по какой причине. Я говорю, а что в этом такого? С чем я еще должен бежать, когда исполнилось 100 лет Белорусской Народной Республике. Разве этот флаг запрещен законом?

Спрашивали меня, как прошел полумарафон, как к нему нужно готовиться, какие тренировки. Один из омоновцев, крепкий такой лейтенант, даже пригласил меня чаю попить, пока идет оформление. Я же ничего не ел после забега и почти не пил. Когда меня отпускали, пожелали мне всего доброго.

Я вообще не понял, зачем меня задержали. Я им сразу сказал после финиша, там один был такой в очках, может, из КГБ, не знаю. Говорю, ну зачем вам это? Ну, пробежал бы я полумарафон, увидели бы меня те, кто увидел. И все. Все было бы тихо, никто об этом массово не узнал бы. А сейчас мое задержание разойдется по всем СМИ, дойдет до комиссии, которая рассматривает статус марафонов. В итоге не будет серебряной категории, раз в ходе забега людей задерживают. Зачем это надо? Он даже остановился, задумался, начал с кем-то переговариваться. Но после все равно меня забрал, — недоумевает Сташкевич.