Bellingcat: Россия испытывает на Донбассе новый вид оружия 4 11.09.2018, 10:31

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иллюстрационное фото

Наблюдатели обнаружили его совсем недавно.

Только в этом году наблюдатели ОБСЕ видели на временно оккупированной части Донбасса четырех современных российских комплекса радиоэлектронной борьбы, в том числе новейший РБ109-А Былина, который впервые применили на учениях Запад-2017, а на вооружение в РФ приняли лишь в 2018-м. Об этом в обзорном аналитическом материале, который в полном формате доступен на сайтах DFRLab и Bellingcat, пишут OSINT-разведчики, передает liga.net.

"Эта находка подчеркивает усиление попыток России предотвратить мониторинг конфликта в Украине с беспилотников ОБСЕ. Также это еще одно доказательство продолжающегося участия российских военных в конфликте на территории западного соседа и попыток скрыть это участие", - заявили исследователи.

28 июля в ОРДЛО беспилотник ОБСЕ к востоку от Дебальцево возле поселка Чернухино обнаружил 4 различные системы РЭБ - Леер-3 РБ-341В, 1Л269 Красуха-2, РБ-109A Былина и РЭБ для борьбы с БПЛА Репеллент-1. 2 августа их там уже не было.

В ОБСЕ рассказали AFP, что их за последние несколько лет их беспилотники глушили "десятки" раз.

Из четырех систем только Леер-3 ранее наблюдалась в Донбассе, а другие три на востоке Украины официально не видели.

Разработка российского комплекса Репеллент-1 завершилась в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 км. Решение разместить в Украине эту суперсовременную систему РЭБ предназначено для вывода из строя как нейтральных наблюдательных беспилотников ОБСЕ, так и разведывательных и вооруженных беспилотников сил ООС, пишут исследователи.

Система Красуха-2 сравнительно старше Репеллента-1 и Былины. Она состоит на вооружении в РФ с 2014 года. Она может глушить различные цели, в том числе беспилотники, ракеты и самолетные радары, на расстоянии в сотни километров.

Былина — самая современная система РЭБ, замеченная ОБСЕ. Она использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов. Неизвестно, как ОБСЕ удалось определить систему, учитывая, что кроме одного фото в открытых источниках практически отсутствуют материалы о внешнем виде комплекса, пишут DFRLab.

"Эта система до сих пор не применялась даже в Сирии, где обычно открыто размещаются и проходят проверку новейшие российские системы. Украина и Сирия годами служат испытательным полигоном новой российской техники. Эта система настолько новая, что российские ВС едва успели попользоваться ею. Ее появление в Донбассе указывает на приоритетность противодействия украинским силам для РФ. Тысячи солдат и танков, которые РФ ранее направляла туда, сменились сложными системами РЭБ", - уточнили авторы.

Леер-3 — высокотехнологичная российская система, способная вносить хаос в работу телекоммуникационных систем. Россия применяет ее, оснащенную тремя беспилотниками Орлан-10, рассылая в рамках радиоэлектронной войны украинским бойцам на фронте угрожающие SMS-сообщения. Эти дроны могут отправлять текстовые и аудиосообщения, фактически устанавливая контроль над сотовой связью.

"Разумеется, многим не понравилось, что ОБСЕ не стала прямо называть РФ производителем и оператором четырех система РЭБ. Наблюдатели не имеют права устанавливать происхождение техники, которую они наблюдают, однако по возможности стараются намекать на операторов и происхождение техники. Они постарались сообщить как можно больше деталей, чтобы подчеркнуть, что эти системы могли быть поставлены только из России", - резюмировали исследователи.