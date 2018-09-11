Фотофакт: Могилевчанину продали хлеб с гвоздями 3 11.09.2018, 11:02

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В продукции могилевского хлебозавода обнаружили крайне несъедобный ингредиент.

Крайне несъедобный ингредиент обнаружил в хлебе «Покровский традиционный» подписчик сообщества «Могилев Real» Женя Кузьмич, пишет сайт mogilev.online.

В хлебной нарезке, произведенной хлебозаводом № 4, оказался гвоздь.

Судя по снимкам, могилевчанину не пришлось даже вскрывать упаковку — металлический предмет виден и так. Поэтому подозрения в том, что покупатель подложил гвоздь сам, исключены.

Страшно даже представить, что будет, попади такой гвоздь на зуб или — того хуже — в желудок или пищевод.