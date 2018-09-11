СМИ: Юлия Скрипаль приехала в Солсбери перед покушением, чтобы рассказать отцу о свадьбе 11.09.2018, 11:33

Юлия Скрипаль

Фото: REUTERS

Стали известны новые подробности по делу о применении «Новичка» на территории Британии.

Юлия Скрипаль приехала в британский город Солсбери к своему отцу, бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю, чтобы рассказать о своей предстоящей свадьбе и получить родительское благословение, сообщает Тhe New York Times (перевод - nv.ua).

По информации издания, Юлия собиралась выйти замуж за Степана Викеева, с которым жила вместе два года.

Она продала отцовскую квартиру в Москве и купила новое жилье в одном из домов на западе российской столицы.

Незадолго до отъезда Юлия наняла женщину по имени Диана Петик, которой поручила отремонтировать ее московскую квартиру и обустроить в одной из комнат детскую.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По данным британских правоохранителей, ими являются граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

Также были опубликованы фотографии подозреваемых россиян.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении россияне работали на российскую военную разведку.