Путин и пустоты 11.09.2018, 11:47

На фасаде нарисованы яркие картинки, а потрогаешь рукой – сгнившая фанера.

Символическая история произошла с пустотами под космодромом «Восточный», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Вроде бы, космодром – мощь, ракеты вверх, но в любой момент дело может кончиться катастрофой, потому что внизу пустота. Так построили в могучие путинские годы. При всех вертикалях, госконтроле, спецстрое. А также прочих спец и гос.

И все путинское царство-государство такое же. На фасаде нарисованы яркие картинки, улыбки, счастье вставших с колен на четвереньки, танки едут, а захочешь потрогать рукой – сгнившая фанера.

Рука свободно проходит свозь рисованные государственные мощь, величие, великие победы и попадает в какие-то затянутые паутиной пустые исторические пространства, в которых и взять-то нечего – там свалена советская рухлядь да испуганно разбегаются от света проснувшиеся взволнованные тараканы.