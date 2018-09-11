Правительство Польши готовит надбавки для пенсионеров 11.09.2018, 12:04

В правительстве страны-соседки Беларуси ведутся переговоры о пособиях для пенсионеров.

В правительстве Польши ведутся переговоры о пособиях для пенсионеров. Как передает «Радио Польша», об этом сообщил спикер Сената Станислав Карчевский. Ранее улучшить финансовое положение пенсионеров пообещал глав партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, в настоящее время правительство подсчитывает во сколько пособия для пенсионеров могут обойтись бюджету.

«Это важная тема, часто обсуждаемая в нашем политическом кругу. В настоящее время важны, прежде всего, финансовые данные. Необходимо все тщательно подсчитать. Если будет такая возможность, я с радостью поддержу эту инициативу», - отметил спикер Сената.

Ранее в одном из интервью Ярослав Качиньский заявил, что в бюджете найдутся средства для улучшения финансового положения пенсионеров. Речь идет о надбавке к пенсии, которая, по словам главы «Права и справедливости», уже обсуждалось на заседаниях правительства и правящей партии.