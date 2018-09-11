СМИ: Отравителей Скрипаля «сдал» другой российский агент 5 11.09.2018, 12:33

8,393

Кодовое имя завербованного агента – «Аполлон».

Британская разведка вышла на обвиняемых в отравлении в Солсбери благодаря данным, полученным от завербованного российского агента. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский таблоид Daily Express (перевод – svoboda.org). Подтверждения этой информации из других источников нет.

По данным Daily Express, кодовое имя завербованного агента – "Аполлон". Он якобы работал в посольстве России в Риме, где занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО. Когда на него вышли агенты Ми-6, "Аполлон" заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.

В начале апреля "Аполлона" вывезли в Великобританию. Там он рассказал о некой "международной шпионской сети Москвы" и опознал предполагаемых участников отравления в Солсбери – "Александра Петрова" и "Руслана Боширова". По данным Daily Express, "Аполлон" подтвердил, что эти люди – сотрудники военной разведки России, и назвал их настоящие имена.

Разведка Великобритании четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ и только после этого частично раскрыла информацию о них, утверждает Daily Express.

В марте в британском Солсбери были отравлены бывший агент ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Против них применили советский боевой яд "Новичок". Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на Путина. Исполнителями преступления британская разведка назвала неких "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".

Газета The Mirror ранее сообщила, что в деле появились еще четверо неизвестных – группа под названием "чистильщики" якобы нужна была для того, чтобы наблюдать за Петровым и Бошировым и в случае непредвиденных обстоятельств помочь им.