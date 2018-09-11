Названы самые выгодные для покупки автомобили 11.09.2018, 12:35

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Эксперты назвали марки, которые после их приобретения менее всего теряют в цене.

Проект «Правильная цена» совместно с компанией «Автостат Инфо» провели исследование, в ходе которого определили самые выгодные для покупки автомобили, сообщает tvzvezda.ru.

Всего эксперты проанализировали остаточную стоимость более 96 моделей машин массового сегмента и 68 премиального.

Наиболее выгодными для покупки были названы автомобили Mazda CX-5, Renault Logan и Mazda 6. Их остаточная стоимость достигает практически 90%.

После проведения исследования целых автомобильных брендов, а не только отдельных моделей, было выявлено, что в масс-сегменте лидирует бренд Mazda с средней остаточной стоимостью 87,77%. Далее следует Renault (85,28%), а замыкает тройку лидеров Toyota (81,13%). На пятом и шестом местах расположились Honda (80,59%) и Hyundai (79,79%).

В рейтинге автомобилей премиум-класса первое место занимает Land Rover: его остаточная стоимость 80,46%). В тройку лидеров также вошли автомобили марки Mini (76,88%) и Volvo (76,25%).